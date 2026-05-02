Sportivo Luqueño va por el título en la Libertadores de Fútbol Playa

El monarca paraguayo de fútbol playa, Sportivo Luqueño, inicia su participación en el Grupo C de la Libertadores en Brasil, que corresponde al 2025, y buscará el título, que le fue esquivo en la edición anterior del certamen en 2024, cuando quedó como escolta de Vasco da Gama, donde ofició de local en el estadio mundialista “Los Pynandi” de Luque.

Luqueño comparte dicha serie con sus pares de Guaviare Beach Soccer de Colombia, Academia Tito Drago de Perú y Ceilandia de Brasil. El torneo se llevará a cabo en las arenas de Vila Velha, Estado de Espirito Santo, Brasil, hasta el 10 de mayo próximo.

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Participan de esta edición del torneo 12 equipos, divididos en tres series.

Luqueño abrirá el certamen con el partido contra el Ceilandia EC de Brasil, a las 10:00 de este domingo.

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Se disputarán cotejos todos contra todos en cada serie, y los dos mejores de cada grupo clasificarán directamente a la siguiente fase, y los dos restantes serán los dos mejores terceros de ellos, los que disputarán la etapa de cuartos de final.

* Los grupos. Los distintos grupos de esta Libertadores son:

Grupo A: Vasco da Gama de Brasil, Guaicamacuto de Venezuela, Dávila FC de Chile y C.A. Argentino

Grupo B: Sampaio Correa de Brasil, Deportivo Salud de Bolivia, Sport Cerrito de Uruguay y Playas FC de Ecuador

Grupo C: Sportivo Luqueño, Guaviare BS de Colombia, A. Tito Drago de Perú y Ceilandia EC de Brasil.

* Siguientes compromisos. El Kure Luque jugará este lunes contra Academia Tito Drago de Perú, nuevamente a las 10:00.

En igual horario, el tercer y último partido por la fase de grupos será ante el Guaviare BS de Colombia.

El jueves 7 de mayo se jugarán los cuartos de final, el sábado 9 las semifinales y el domingo 10 la gran final.