Fiorella Gatti y Damián Casarino ya están en Lima para el Sudamericano de Squash Sub 23

Los paraguayos Fiorella Gatti y Damián Casarino ya se encuentran en Lima para disputar el Sudamericano Sub-23, que se desarrollará desde este lunes 4 hasta el sábado 9 de mayo.

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El certamen se llevará a cabo en doble sede, en el Club Terrazas y el complejo de Villa El Salvador, y reunirá a 40 jugadores de 7 países, consolidándose como una de las principales competencias juveniles de la región.

En el cuadro de individuales, Gatti partirá como preclasificada número 1, mientras que Casarino lo hará como [9/10], lo que refleja el buen momento de ambos en el circuito regional. Además, los representantes nacionales competirán juntos en la modalidad de dobles mixtos, buscando ser protagonistas también en esa categoría.

La participación paraguaya genera expectativas en un torneo que servirá como plataforma para seguir sumando experiencia internacional y medir el nivel ante los mejores exponentes sudamericanos de la categoría.

La programación oficial de la jornada inaugural se dará a conocer en las próximas horas, donde se confirmarán los horarios de debut de ambos deportistas.

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Francesco, en Inglaterra

En paralelo, el número uno paraguayo, Francesco Marcantonio, se encuentra actualmente en Inglaterra, formando parte de una exigente gira internacional que ya incluyó etapas en Canadá y Estados Unidos.

El plan de preparación del atleta contempla además su participación en varios torneos del circuito PSA en Brasil en las próximas semanas, antes de regresar a Paraguay en junio.

Esta planificación responde a un objetivo claro: llegar en óptimas condiciones a los principales compromisos del calendario.