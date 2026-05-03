Olimpia Kings suma triunfo contra San Alfonzo por la Liga de Básquetbol

La propuesta del Apertura de la LNB 2026 para este domingo fue el cotejo entre Olimpia Kings y San Alfonzo de Minga Guazú, en el segundo partido de la fecha 7, con victoria franjeada en su casa adoptiva, el polideportivo de las Fuerzas Armadas.

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Los locales iniciaron bien el partido, ganando 24-19 el primer cuarto, y siguieron con otro parcial favorable 17-15 (34-24).

En la complementaria, siguieron estirando ventaja los Kings para establecer el parcial 19-13 (60-47) y finalmente 20-20, para poner el definitivo 80-67.

* Otros juegos. Este lunes se completarán la séptima fecha del Apertura, con dos partidos:

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20:30 Deportivo Campoalto vs. Colonias Gold en el polideportivo del Comando Logístico;

20:30 Atlético Ciudad Nueva vs. Félix Pérez Cardozo, polideportivo “Luis Fernández”.

En el juego adelantado de la fecha, Deportivo San José se impuso al Club Deportivo Amambay, por 81-74.

* Posiciones provisorias. En cuanto a las posiciones faltando dos partidos para completarse la fecha y otro pendiente, el líder interino es Olimpia con 13 puntos, delante de San José con 11, pero con un partido pendiente contra los Gold.

Amambay suma 10 unidades, mientras Colonias Gold está con 9 con dos partidos menos y al igual que Félix Pérez, con un juego menos, en las principales posiciones del torneo.