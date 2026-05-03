Paraguay cierra su participación en el Mundial de Relevos de atletismo en Botsuana con récord nacional

La delegación paraguaya puso punto final a su participación en el Campeonato Mundial de Relevos 2026 con una actuación que, más allá de no alcanzar la clasificación, dejó un saldo altamente positivo.

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En la jornada de este domingo 3 de mayo, el equipo de relevo mixto 4x100 metros finalizó en la quinta posición de su serie de repechaje, consolidando una mejora que se tradujo en un nuevo registro histórico.

El cuarteto conformado por Xenia Hiebert, Macarena Giménez, Gustavo Mongelós y Fredy Maidana detuvo el cronómetro en 42.47 segundos, mejorando su propia marca establecida apenas un día antes (42.77). Este tiempo no solo representa su Season Best, sino también un nuevo récord nacional en la disciplina, reflejo del crecimiento sostenido del equipo.

En términos de resultados, Paraguay ocupó el quinto lugar en su serie y se ubicó en la posición 18 de la clasificación general del repechaje, quedando fuera de los puestos que otorgaban acceso a la final y a la clasificación al Mundial de Pekín 2027. Sin embargo, el rendimiento evidenció una progresión constante durante el certamen.

El camino del equipo nacional había comenzado el sábado 2 de mayo, cuando en su debut finalizaron séptimos en su serie con un tiempo de 42.77 segundos, que en ese momento representaba su mejor marca de la temporada. A partir de allí, la mejora en la ejecución y los relevos permitió dar un salto de calidad en la jornada decisiva.

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El torneo, disputado en Gaborone, reunió a algunas de las principales potencias del atletismo mundial. En ese contexto, Paraguay logró medirse ante selecciones de alto nivel como Australia, que lideró la jornada con un registro de 40.78 segundos, marcando la exigencia de la competencia.

Bajo la conducción del entrenador Édgar Galeano, el relevo mixto paraguayo no solo sumó experiencia internacional, sino que también consolidó su presencia en el escenario global, demostrando que el trabajo a largo plazo comienza a dar resultados.

Aunque el objetivo de clasificar a Pekín 2027 no se concretó, el cierre con récord nacional deja una sensación alentadora. En el alto rendimiento, donde cada centésima cuenta, Paraguay dio un paso firme hacia adelante, sembrando expectativas de cara a futuras competencias y reafirmando su crecimiento dentro del atletismo internacional.