Sportivo Luqueño, debut y golpe bajo en la Libertadores de fútbol playa

Luqueño, campeón paraguayo, perdió 2-1 contra el brasileño Ceilandia EC en su debut en la Edición 2025 de la Libertadores de Fútbol Playa que empezó este domingo en la playa Vila Velha de Espirito Santo, Brasil.

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El primer gol del torneo, ya que este juego fue el inaugural, lo convirtió el luqueño Sixto Cantero, ya en el tercer período, para poner el 1-0 provisorio, a los 3′50″ de iniciados los 12 minutos finales del encuentro.

Lastimosamente para las pretensiones del azul y oro, los brasileños llegaron a los goles por medio de Fabrizio a los 8′10″ y Miguel Jr a los 9’.

Todo sucedió en un minuto fatídico y de descuido del equipo guaraní, que no pudo aguantar ni generar mas en los cuatro minutos finales del juego.

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Los próximos cotejos de Luqueño serán, este lunes contra la Academia Tito Drago de Perú, y el martes enfrentará al Guaviare BS de Colombia, para concluir la fase por el Grupo C de la competencia.

Felizmente para los paraguayos, avanzarán a la fase de cuartos de final los dos primeros de cada grupo, y los dos mejores terceros, por lo que hay suficientes chances de seguir en carrera lógicamente en el caso de cosechar algunos frutos en los partidos restantes.

Los cuartos de final serán el jueves 7 de mayo, las semifinales el sábado 9 y la final el domingo 10.