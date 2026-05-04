Polideportivo
04 de mayo de 2026 a la - 23:18

Félix Pérez y Gold cierran la fecha 7 de la Liga de Básquetbol con sendos triunfos

El ciudense Giuliano Giret intenta avanzar ante la oposición del "rojo" Ricardo Sarubbi.
El ciudense Giuliano Giret intenta avanzar ante la oposición del "rojo" Ricardo Sarubbi.

Félix Pérez Cardozo y Colonias Gold consiguieron sendos triunfos, este lunes, contra Atlético Ciudad Nueva y Deportivo Campoalto, respectivamente, completando la séptima fecha del Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Félix Pérez Cardozo recibió en el “Efigenio González” de Villa Morra a Ciudad Nueva, mientras Colonias vino de visita a Campoalto a Asunción, jugando en el polideportivo del Comando Logístico, por el Apertura de la LNB 2026.

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Los Rojos de Villa Morra se impusieron con comodidad al club de la banda roja, por 92-62. Los parciales fueron de 23-17, 22-15, 24-20 y 23-10.

Por su parte, Colonias Gold tuvo que trabajar un poco mas para derrotar a Campoalto 100-88. Los chicos fueron de 27-30, 18-22, 28-22 y 27-14.

En los juegos anteriores por este séptimo eslabón, Olimpia Kings derrotó 80-67 a San Alfonzo de Minga Guazú, y, Deportivo San José hizo lo mismo contra Deportivo Amambay, ganando 81-74.

* Posiciones. Olimpia Kings 13 puntos, Colonias Gold 11 (*), Deportivo San José 11 (*), Félix Pérez Cardozo 11, Deportivo Amambay 10, Deportivo Campoalto 9, Ciudad Nueva 8, San Alfonzo 8.

(*) Un partido menos.

* Próxima fecha. La octava fecha tiene reservado dos prometedores choques para los amantes de la naranjada: Deportivo Amambay vs. Colonias Gold, y, Félix Pérez Cardozo vs. Deportivo San José.

En juego adelantado, este miércoles, Deportivo Amambay y Colonias Gold. Será en el estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay, en Pedro Juan Caballero, a las 19:30.

Los otros tres cotejos se disputarán el jueves, desde las 20:30.

Félix Pérez Cardozo abrirá los portones de su casa en Villa Morra, para recibir a San José.

Deportivo Campoalto enfrentará a Olimpia Kings, en el Logístico.

Finalmente, San Alfonzo de Minga Guazú disputará un interesante partido contra Ciudad Nueva, en escenario y horario a confirmar.