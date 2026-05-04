Félix Pérez y Gold cierran la fecha 7 de la Liga de Básquetbol con sendos triunfos

Félix Pérez Cardozo recibió en el “Efigenio González” de Villa Morra a Ciudad Nueva, mientras Colonias vino de visita a Campoalto a Asunción, jugando en el polideportivo del Comando Logístico, por el Apertura de la LNB 2026.

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Los Rojos de Villa Morra se impusieron con comodidad al club de la banda roja, por 92-62. Los parciales fueron de 23-17, 22-15, 24-20 y 23-10.

Por su parte, Colonias Gold tuvo que trabajar un poco mas para derrotar a Campoalto 100-88. Los chicos fueron de 27-30, 18-22, 28-22 y 27-14.

En los juegos anteriores por este séptimo eslabón, Olimpia Kings derrotó 80-67 a San Alfonzo de Minga Guazú, y, Deportivo San José hizo lo mismo contra Deportivo Amambay, ganando 81-74.

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* Posiciones. Olimpia Kings 13 puntos, Colonias Gold 11 (*), Deportivo San José 11 (*), Félix Pérez Cardozo 11, Deportivo Amambay 10, Deportivo Campoalto 9, Ciudad Nueva 8, San Alfonzo 8.

(*) Un partido menos.

* Próxima fecha. La octava fecha tiene reservado dos prometedores choques para los amantes de la naranjada: Deportivo Amambay vs. Colonias Gold, y, Félix Pérez Cardozo vs. Deportivo San José.

En juego adelantado, este miércoles, Deportivo Amambay y Colonias Gold. Será en el estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay, en Pedro Juan Caballero, a las 19:30.

Los otros tres cotejos se disputarán el jueves, desde las 20:30.

Félix Pérez Cardozo abrirá los portones de su casa en Villa Morra, para recibir a San José.

Deportivo Campoalto enfrentará a Olimpia Kings, en el Logístico.

Finalmente, San Alfonzo de Minga Guazú disputará un interesante partido contra Ciudad Nueva, en escenario y horario a confirmar.