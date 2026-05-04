La comisaria de Ampliación descarta que Ucrania pueda ser miembro de la UE en 2027

"Aunque todos los Estados miembros quisiéramos que mañana Ucrania estuviera en la Unión Europea, no sería posible porque tiene que adoptar toda la legislación y todo el acerbo comunitario", afirmo Kos en una comparecencia ante la Comisión Mixta para la UE del Congreso de los Diputados español.

La comisaria centró su discurso en la importancia del proceso de ampliación que la UE ha iniciado con varios países del este de Europa, y subrayó el caso de Ucrania.

Según relató, en una reciente visita a Ucrania, las autoridades de este país le preguntaron: "¿Qué es más importante: que sobrevivamos o que hagamos las reformas necesarias para entrar en la UE?".

"Es difícil responder a eso", reflexionó, porque Ucrania, en su guerra contra Rusia, "también lucha por nosotros".

Europa está "bajo una presión", añadió, que viene "tanto del este, como del interior de la UE y de MAGA", en referencia al movimiento estadounidense que apoya al presidente Donald Trump.

Para responder a ello "Europa necesita ser fuerte e independiente, y el proceso de ampliación puede ayudar", pero eso no evita que todos los países que han querido formar parte de la UE hayan "tenido que hacer reformas".

En consecuencia, la representante europea defiende "una integración gradual en ámbitos donde se cumplen los requisitos" para responder a la "urgencia" de la situación "sin perder credibilidad" y "haciendo las cosas bien".

"A veces dicen que Europa es lenta y burocrática, pero también es fiable -añadió-. Los autócratas pueden decidir sin mas, pero en la UE se necesitan consensos".

En este sentido argumentó que las recientes elecciones en Hungría, donde ha ganado un candidato más cercano a las posturas de la UE que el hasta ahora primer ministro Viktor Orbán, abren una posibilidad "para avanzar" en el tema de Ucrania, que ya se está materializando "en ayuda económica y sanciones a Rusia".