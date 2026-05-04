Polideportivo
04 de mayo de 2026 a la - 21:35

Montenegro mete el gol para la igualdad de Defensor, de visita a Peñarol

Brian Montenegro convirtió el empate del Defensor contra Peñarol.
Brian Montenegro convirtió el empate del Defensor contra Peñarol.Defensor Sporting

El ariete paraguayo Brian Montenegro convirtió el empate para su cuadro Defensor Sporting, en el juego que disputaron este lunes contra Peñarol, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga AUF Uruguaya, donde ya se coronó campeón Racing.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El jugador paraguayo Brian Montenegro, quien milita en el Defensor Sporting de la Primera División del fútbol uruguayo, convirtió el gol de la paridad para su equipo (1-1), en el partido que disputó este lunes contra el local Peñarol, en el estadio “Campeón del Siglo”.

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El centrodelantero aprovechó un rebote en el palo, tras el disparo del defensor Mateo Caballero, quien en cierta forma se reivindicó, pues había perdido el balón para el 1-0 de Peñarol. El gol de Brian llegó a los 68′.

Los “carboneros” se habían adelantado en el marcador con el tanto de Leandro Umpiérrez, a los 18′, hasta que después igualaron los “violetas”.

La jornada correspondió a la fecha 14 del Apertura, ya con Racing Club de Montevideo consagrado 2 fechas antes, conquistando su primer título oficial en el fútbol oriental.

Peñarol se encuentra en el cuarto lugar de la tabla (24 puntos), mientras Defensor está quinto (21) al igual que Central Español FC. El campeón Racing suma 31 unidades, seguido por Deportivo Maldonado (26), Albion FC (25), en los principales puestos.