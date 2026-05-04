Montenegro mete el gol para la igualdad de Defensor, de visita a Peñarol

El jugador paraguayo Brian Montenegro, quien milita en el Defensor Sporting de la Primera División del fútbol uruguayo, convirtió el gol de la paridad para su equipo (1-1), en el partido que disputó este lunes contra el local Peñarol, en el estadio “Campeón del Siglo”.

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El centrodelantero aprovechó un rebote en el palo, tras el disparo del defensor Mateo Caballero, quien en cierta forma se reivindicó, pues había perdido el balón para el 1-0 de Peñarol. El gol de Brian llegó a los 68′.

Los “carboneros” se habían adelantado en el marcador con el tanto de Leandro Umpiérrez, a los 18′, hasta que después igualaron los “violetas”.

La jornada correspondió a la fecha 14 del Apertura, ya con Racing Club de Montevideo consagrado 2 fechas antes, conquistando su primer título oficial en el fútbol oriental.

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Peñarol se encuentra en el cuarto lugar de la tabla (24 puntos), mientras Defensor está quinto (21) al igual que Central Español FC. El campeón Racing suma 31 unidades, seguido por Deportivo Maldonado (26), Albion FC (25), en los principales puestos.