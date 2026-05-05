Djokovic vuelve a entrenar en Roma tras dos meses de ausencia

Seis veces campeón en la capital italiana y finalista en doce ocasiones, Novak Djokovic reapareció en el Foro Itálico, escenario del torneo, ante aficionados que se acercaron para presenciar el regreso de la leyenda del tenis, el único en conquistar -hasta en dos ocasiones distintas- los nueve torneos del circuito ATP Masters 1000.

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“El momento que todos hemos estado esperando… Djokovic de vuelta en la cancha”, publicó por su parte ATP Tour, la organización, en sus redes sociales. El serbio volvió a centrar la atención con su regreso a la tierra batida de Roma tras su ausencia en la edición anterior, la primera que se perdió en la capital italiana desde 2007.

Su vuelta se produce en una edición marcada por la ausencia de Carlos Alcaraz y con el italiano Jannik Sinner, que juega en casa, en busca de conquistar el único Masters 1000 que le falta, y con quien no se cruzaría, en un hipotético escenario en el que ambos ganaran sus partidos, hasta la final.

Djokovic sufrió una lesión en el hombro derecho tras su participación en el Masters 1000 de Indian Wells en marzo de 2026, y disputó su último partido en el desierto californiano el 11 de marzo, cuando cayó en los octavos de final ante el británico Jack Draper.

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Poco después anunció su baja en el Masters 1000 de Miami debido a esos problemas físicos, y la lesión también le llevó a renunciar a los torneos de Montecarlo y de Madrid al no estar recuperado, prolongando su ausencia de las pistas durante varias semanas mientras continuaba con su proceso de recuperación. EFE