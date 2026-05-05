Martes, 5 de mayo de 2026

Redacción Deportes. Tras el espectacular 5-4 de la ida, en París, el Bayern de Múnich y el PSG ultiman su preparación de cara a la vuelta que decidirá el rival del Arsenal o el Atlético de Madrid en la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo en Budapest.

Redacción Deportes. Comienza la cuarta jornada de la Copa Libertadores con los partidos Rosario Central (Arg)-Libertad (Par), Sporting Cristal (Per)-Palmeiras (Bra), Barcelona (Ecu)-Boca Juniors (Arg), Universidad Central (Ven)-Independiente del Valle (Ecu) y Always Ready (Bol)-Lanús (Arg).

Redacción Deportes. La cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana arranca con los partidos Deportivo Riestra (Arg)-Grêmio (Bra), Independiente (Bol)-Caracas (Ven), Juventud (Uru)-Atlético Mineiro (Bra), Puerto Cabello (Ven)-Cienciano (Per), Recoleta (Par)-Santos (Bra) y Deportivo Cuenca (Ecu)-San Lorenzo (Arg).

Redacción Deportes. El primer finalista de la Copa de Campeones de la CONCACAF se dilucida este martes en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza con el partido de vuelta de las semifinales entre el Tigres de la UANL y el Nashville, al que se llega con la ventaja del 0-1 lograda por el cuadro mexicano en la ida.

Redacción Deportes. Los playoffs de cuartos de final de la NBA, que juegan al mejor de siete partidos, continúan este martes con los primeros encuentros de los cruces Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers y Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers.

Roma. Comienzan este martes en las pistas de tierra batida del Foro Itálico de Roma los Internacionales de Italia de tenis, y lo hace con los primeros partidos del WTA 1.000 femenino, en el que defiende el título la italiana Jasmine Paoline y en el que parte como primera cabeza de serie la número 1 mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Redacción Deportes. La Vuelta ciclista a España femenina continúa este martes en Galicia con la tercera de las siete etapas, con un recorrido de 121,2 kilómetros entre Padrón y A Coruña si apenbas dificultades orográficas. Lidera la general la alemana Franziska Koch, del FDJ United-SUEZ.

- NBA. Playoffs. Cuartos de final (al mejor de siete partidos). Primer partido: Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers (23.00 GMT) y Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers (00:30 GMT del miércoles).

- Euroliga. Cuartos de final. Terceros partidos (al mejor de cinco) (FOTO): Hapoel Tel Aviv-Real Madrid, en Botevgrad, Bulgaria (0-2) (16.00 GMT); y Mónaco-Olympiacos (0-2) (17.45).

- Vuelta a España femenina (hasta 9). 3ª etapa. Padrón-A Coruña. 121,2 km. (FOTO)

- Liga de Campeones (semifinales, vuelta) (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO). Crónica y vestuarios del Arsenal-Atlético de Madrid (19.00 GMT).

. Previa del Bayern Múnich-París Saint-Germain.

- Buenos Aires. Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Los Ángeles. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, participa en un foro organizado por la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles para hablar sobre cómo el fútbol está impulsando la inversión, el desarrollo y las oportunidades a escala global.

- Copa de Campeones CONCACAF. Semifinales, vuelta: Tigres UANL-Nashville (01.30 GMT del miércoles) (ida 1-0).

. Previa del partido de vuelta de las semifinales del miércoles entre el Toluca y Los Angeles FC.

- Copa Libertadores. 4ª jornada: Rosario Central (Arg)-Libertad (Par) y Sporting Cristal (Per)-Palmeiras (Bra) (00.00), Barcelona SC (Ecu)-Boca Jrs. (Arg) y Universidad Central (Ven)-Ind. del Valle (Ecu) (02.00) y Always Ready (Bol)-Lanús (Arg) (02.30).

. Previas de los partidos Cusco (Per)-Estudiantes L.P. (Arg), La Guaira (Ven)-Bolívar (Bol), Ind. Santa Fe (Col)-Corinthians (Bra), Independiente Rivadavia (Arg)-Fluminense (Bra), Tolima (Col)-Nacional (Uru) y U. Católica (Chi)-Cruzeiro (Bra).

- Copa Sudamericana. 4ª jornada: Deportivo Riestra (Arg)-Grêmio (Bra), Independiente (Bol)-Caracas (Ven) y Juventud (Uru)-Atlético-MG (Bra) (00.00), Puerto Cabello (Ven)-Cienciano (Per) y Recoleta (Par)-Santos (Bra) (02.30) y Dep. Cuenca (Ecu)-San Lorenzo (Arg) (04.00).

. Previas de los partidos Audax (Chi)-Vasco (Bra), Montevideo City (Uru)-Palestino (Chi), Barracas Central (Arg)-Olimpia (Par), Macará (Ecu)-Tigre (Arg), Botafogo (Bra)-Racing Club (Arg) y Alianza Atl. (Per)-América de Cali (Col).

- Tiger Woods comparece ante un tribunal en el condado de Martin, en Florida (EE.UU.). (FOTO) (VÍDEO)

- ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17) (FOTO). Empieza el torneo femenino.

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Redacción EFE Deportes