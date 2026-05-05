Rahm llega a un pacto con DP World Tour sobre los torneos que jugará y el pago de multas

Rahm desveló el pacto en una rueda de prensa en el campo Trump National Golf Club, cerca de Washington D.C., con motivo de la disputa esta semana del séptimo torneo de la temporada de LIV, en el que aseguró que ambas partes han hecho "concesiones", sin especificar el número de torneos concertados.

"Ya no hay un punto muerto. Hemos conseguido llegar a un acuerdo. Hubo algunas concesiones por parte de ambos. Yo hice algunas; ellos tendieron una rama de olivo. Obviamente, hemos llegado a un acuerdo. Eso ya no será un motivo de estrés", dijo Rahm en la rueda de prensa.

Al referirse a su futuro en la Copa Ryder o a torneos como el Abierto de España, Rahm dijo: "Nunca me preocupó eso. Había algunas cosas en las que creía y quería que estuvieran de acuerdo conmigo, y sabía que era cuestión de tiempo".

"También entiendo que tienen sus estatutos y su forma de hacer las cosas y que tienen que seguir ciertos procedimientos, y las cosas nunca son tan fáciles ni tan rápidas como uno pensaría que serían, o al menos como me hubiera gustado, pero nunca me preocupé", precisó el español al respecto.

Jon Rahm considera que "la Ryder Cup aún queda muy, muy lejos, pero agrega: "Me alegro de que, con suerte, no tenga que pensar en ninguna preocupación ni en ningún apuro cuando llegue al Adare Manor entonces, o con suerte nunca".

"Quiero apoyar al DP World Tour. Hay muchos torneos en los que quiero jugar. Mi única preocupación ahora mismo, en lo que respecta a esos torneos de octubre, es la fecha límite que tenemos. Ese es el único problema que tengo y que podría impedirme estar en el Abierto de España. Aparte de eso, creo que pueden contar con mi participación", indicó el golfista de Barrika.

El DP World Tour confirmó en un breve comunicado "la liberación condicional de los derechos" de Rahm para participar en torneos que coincidan con los de LIV en esta temporada, el pago de las multas y la participación en las pruebas concertadas del circuito en este curso, al margen de los 'majors'.

El anuncio pone fin al pleito que el ex número uno del mundo entabló con el DP World Tour cuando decidió incorporarse a la liga financiada por Arabia Saudí en 2024, lo que acarreó multas por los torneos que no jugó del circuito europeo al coincidir con los de LIV.