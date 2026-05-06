Polideportivo
06 de mayo de 2026 a la - 22:07

Colonias gana con un “3x3″ de oro en la Liga de Básquetbol

Colonias Gold se impuso por un triple en los segundos finales del encuentro contra Amambay, en Pedro Juan.
Colonias Gold se impuso por un triple en los segundos finales del encuentro contra Amambay, en Pedro Juan.

Colonias Gold encajó un triple en los 3 segundos finales en el juego de este miércoles contra Deportivo Amambay, en su visita al cuadro norteño, en Pedro Juan Caballero. El juego fue por la Fecha 8 de la Liga Nacional de Básquetbol, que este jueves presenta los tres cotejos restantes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color