Cuatro equipos españoles y uno colombiano en el GP luso "Beiras e Serra da Estela"

Los españoles ProTeam del Caja Rural, Burgos BH, Euskaltel Euskadi y Kern Pharma y el conjunto colombiano de categoría continental NU-Colombia figuran entre las 20 formaciones que competirán por la clasificación general, según la organización.

La competición discurrirá por la provincia lusa de la Beira Interior, en la región Centro de Portugal, y atravesará un total de 16 concejos, donde sobresalen sus Aldeas Históricas que marcaban la antigua frontera hispanolusa y los parajes del Parque Natural Serra da Estrela.

La primera etapa se disputará entre las localidades de Meda y Fornos de Algodres, donde el pelotón completará 192,8 kilómetros tras pasar por los municipios de Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo, Almeida o Celorico da Beira.

La segunda prueba saldrá desde el castillo de Sabugal y tendrá como meta la afamada ciudad de las cerezas de Fundão, para completar un recorrido de 174,7 kilómetros.

La última etapa, donde se suele decidir la clasificación general, saldrá de Gouveia y concluirá en la sede catedralicia de Guarda, aunque antes, el pelotón tendrá que ascender el Alto da Torre, un puerto de categoría especial a 2.000 metros de altitud, que es el punto de mayor altura del país luso.

El GP Beiras e Serra da Estrela, que en este 2026 llega a su octava edición, se ha consolidado como de las citas ciclistas más relevantes del calendario portugués. El año pasado se lo adjudicó el francés Alexis Guérin (Anicolor).