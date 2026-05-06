El argentino Sebastián Báez avanza a segunda ronda del Masters 1.000 de Roma

El de San Martín (provincia de Buenos Aires) brilló en su estreno ante un rival igualado, que ya venció a comienzos de este año, y firmó una victoria trabajada, en la que tuvo hasta siete bolas de juego, tras 1 hora y 42 minutos.

El estadounidense, que se enfrentó con entrega a Báez pero fue superado por su juego combativo, llegó incluso a aplaudir algunas de las respuestas del jugador argentino, de 25 años.

Tras superar la primera fase dentro del cuadro principal, Báez se enfrentará en segunda ronda al kazajo Alexander Bublik, número 11 del ránking.