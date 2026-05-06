El futsal FIFA de fiesta: “Cholo” Salas con fichaje récord en Olimpia, y “Kiki” Vaporaki en Cerro

Dos figuras de renombre internacional fueron incorporados para la máxima categoría del futsal FIFA de nuestro país, y serán atractivos muy especiales para los amantes de esta disciplina: Juan Gómez Salas cuyo fichaje tiene gran impacto en las arcas del club, y el argentino Constantino Vaporaki.

El fichaje de “Cholo” causó sensación en el mundo del futsal, pues se habla de un contrato récord en lo que hace a la cuantía. El atleta tendrá su segunda temporada en el franjeado, luego de su excelente paso por 2022, cuando Olimpia arrebató a Cerro Porteño el Torneo Clausura. Los azulgranas, que habían ganado el Apertura’22, se quedaron al final con el Absoluto.

El ariete paraguayo, capitán de la selección albirroja en su momento, tuvo su paso por varias temporadas en el fútbol sala europeo, últimamente en el Sandro Abate FS del Cacio Serie A italiano.

* “Kiki” a la Libertadores. Por su parte, Vaporaki, recala en Cerro Porteño, luego de recorrer gran parte del mundo distinguiéndose con diversos campeonatos, y obteniendo la máxima estrella conquistada con la Albiceleste en el Mundial “Colombia 2016″. También fue subcampeón en el Mundial de Lituania 2021, y bicampeón de América 2015 y 2022.

“Kiki” disputará con el azulgrana principalmente la Libertadores, que arranca el 24 de este mes, en la ciudad de Carlos Barbosa, Río Grande Do Sul, Brasil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cerro integra el Grupo C de la competencia continental. compartiendo la serie con Nacional de Uruguay, Deportivo Lyon de Colombia y Colo Colo de Chile.

Los demás equipos que estarán en el certamen que se extenderá hasta el 31 de mayo, son:

Grupo A: Peñarol de Uruguay, Fantasmas M.M. de Bolivia, Boca Juniors de Argentina y Carlos Barbosa, el anfitrión.

Grupo B: Magnus Futsal de Brasil, Centauros de Venezuela, Panta Walon de Perú y Divino Niño de Ecuador.