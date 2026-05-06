Francisco Comesaña cae en primera ronda del Masters 1.000 de Roma

Comesaña, de 25 años, cayó en dos sets ante Struff (6-2, 6-4) en un partido que el alemán controló de principio a fin, frente a un argentino poco acertado.
El tenista, que ha formado parte de la selección argentina de Copa Davis, compartiendo equipo con jugadores como Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Horacio Zeballos y Andrés Molteni, cayó tras cosechar derrotas en las primeras rondas de los Masters 1.000 de Montecarlo ante Flavio Cobolli y en el de Madrid ante Tomas Machac.
El jugador de Mar del Plata, que llegaba tras ganar sus dos partidos de clasificación, cayó en la primera ronda y empeoró su actuación del año pasado en la tierra batida de Roma, donde alcanzó la siguiente fase antes de perder ante el danés Holger Rune.
Mientras que Struff se enfrentará al checo Jiri Lehecka, número 13.