Jódar debuta el viernes en Roma contra el portugués Nuno Borges

El madrileño, de 19 años, acude a la capital italiana tras firmar en Madrid sus primeros cuartos de final en un Masters 1.000, donde solo el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, logró frenar su progresión.

El joven de Leganés vive el mejor momento de su todavía corta carrera. Hace apenas un mes conquistó en Marrakech su primer título como profesional tras imponerse en la final al argentino Marco Trungelliti, un triunfo que le valió para ser el primer adolescente en ganar un título ATP esta temporada y en el segundo jugador nacido en 2006 o después en levantar un trofeo en el circuito.

El partido, fijado para el viernes por la organización aunque sin hora fija determinada por el momento, supone la primera participación de Jódar, la joven sensación española, número 34 en el ránking, en la tierra batida romana.

Lo hará contra el luso Borges, número 52, que viene de superar este martes con contundencia en la primera ronda al neerlandés Jesper de Jong.