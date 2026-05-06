La mexicana Zapopan volverá a albergar un evento de clavados de la World Aquatics Diving

La competencia se llevará a cabo en el Centro Acuático CODE Metropolitano, el centro nacional de entrenamiento de buceo de México, ubicado en Zapopan, parte del Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, informó el organismo internacional en un comunicado .

El ministro de Deportes de México, Rommel Pacheco, recibió el evento con entusiasmo, señalando que se alinea con la visión del presidente de México de fortalecer el deporte como motor de desarrollo social y proyección internacional.

También el presidente de la Asociación de Deportes Acuáticos de México, Fernando Platas Álvarez, celebró la noticia, calificándola como “un gran día para las aspiraciones de México de albergar competiciones acuáticas, y para los competidores de todo el mundo, especialmente de las Américas.”

Zapopan cuenta con una fuerte tradición en el buceo, sirviendo como base de entrenamiento para varios medallistas olímpicos de México, entre ellos Gabriela Agúndez, Germán Sánchez o Alejandra Orozco.

Además, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, expresó su entusiasmo por el evento: "Nos llena de orgullo saber que los mejores clavadistas del mundo regresarán a Jalisco el próximo julio y que el mundo confía en nuestro estado. Responderemos con competencias de alto nivel, así como con la energía, la calidez".

De esta manera, Zapopan se suma en el calendario acuático a ciudades como Madrid (España), Bolzano (Italia), Kuala Lumpur (Malasia), Christchurch (Nueva Zelanda) y Kowloon (Hong Kong, China).