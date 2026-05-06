Los argentinos Trungelliti y Carabelli, eliminados del Masters 1.000 de Roma

Trungelliti, de 36 años, cayó ante Svajda, número 90, en un partido que comenzó de forma arrolladora a su favor, con un contundente 6-0 en el primer set, aunque el estadounidense logró reaccionar y darle la vuelta al encuentro, imponiéndose finalmente en el 'tie-break' tras dos horas y doce minutos de juego.

Mientras que su compatriota Carabelli, minutos después, perdió ante Shevchenko, número 85, en un partido muy disputado que duró 2 horas y 48 minutos y que se decantó del lado del kazajo.

Ambos quedaron así eliminados en la primera fase del torneo en tierra batida de Roma, que se celebra en el Foro Itálico hasta el 17 de mayo.