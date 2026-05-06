Polideportivo
06 de mayo de 2026 a la - 11:25

Los argentinos Trungelliti y Carabelli, eliminados del Masters 1.000 de Roma

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Roma, 6 may (EFE).- Los argentinos Marco Trungelliti, número 78 en el ránking, y Camilo Ugo Carabelli, número 61, quedaron eliminados este miércoles del Masters 1.000 de Roma al caer en primera ronda frente al estadounidense Zachary Svajda y al kazajo Alexander Shevchenko, respectivamente.

Por EFE

Trungelliti, de 36 años, cayó ante Svajda, número 90, en un partido que comenzó de forma arrolladora a su favor, con un contundente 6-0 en el primer set, aunque el estadounidense logró reaccionar y darle la vuelta al encuentro, imponiéndose finalmente en el 'tie-break' tras dos horas y doce minutos de juego.

Mientras que su compatriota Carabelli, minutos después, perdió ante Shevchenko, número 85, en un partido muy disputado que duró 2 horas y 48 minutos y que se decantó del lado del kazajo.

Ambos quedaron así eliminados en la primera fase del torneo en tierra batida de Roma, que se celebra en el Foro Itálico hasta el 17 de mayo.