Miércoles, 6 de mayo de 2026

Madrid. El Atlético de Madrid quedó eliminado de la Liga de Campeones por falta de pegada, con 28 remates, siete de ellos entre los tres palos, doce fuera y nueve bloqueados, para un solo gol, anotado de penalti por Julián Alvarez en el primer choque; por encima de los números del Arsenal, con cuatro tiros a portería sólo entre Ia ida y la vuelta.

Redacción Deportes. El Toluca mexicano recibe este miércoles al Los Ángeles FC obligado a remontar el 2-1 encajado en el partido de ida de semifinales para tratar de acceder a la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Redacción Deportes. Segunda entrega de la cuarta jornada de la Copa Libertadores con los encuentros Cusco (Per)-Estudiantes La Plata (Arg) y La Guaira (Ven)-Bolívar (Bol), Independiente Santa Fe (Col)-Corinthians (Bra) e Independiente Rivadavia (Arg)-Fluminense (Bra), Tolima (Col)-Nacional (Uru) y Universidad Católica (Chi)-Cruzeiro (Bra).

Redacción Deportes. Continúa la cuarta jornada de la Copa Sudamericana con los partidos Audax (Chi)-Vasco (Bra), Montevideo City (Uru)-Palestino (Chi), Barracas Central (Arg)-Olimpia (Par), Macará (Ecu)-Tigre (Arg), Botafogo (Bra)-Racing Club (Arg) y Alianza Atl. (Per)-América de Cali (Col).

Santander (España). Quince años después de su muerte, el legado de Severiano Ballesteros, uno de los mejores golfistas de todo los tiempos, sigue vigente entre la gente, tanto en el mundo del golf como fuera de él, asegura a la Agencia EFE su hijo Javier. Por Kike Serrano Mirones.

Roma. El Foro Itálico acoge desde este miércoles el ATP Masters 1.000 de Roma, uno de los torneos más prestigiosos en tierra batida y antesala del Grand Slam de Roland Garros, marcado por la ausencia del español Carlos Alcaraz, la posible hazaña del italiano Jannik Sinner y la vuelta del serbio Novak Djokovic.

Redacción Deportes. La cuarta etapa de la Vuelta ciclista a España femenina se disputa este miércoles, aún por carreteras gallegas, sobre 115,6 kilómetros entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla, en la provincia de Lugo, y dos puertos de tercera categoría que animarán la jornada. Lidera la general por segundo día consecutivo la alemana Franziska Koch, del equipo FDJ United-SUEZ.

- Previa del Rally de Portugal, sexta prueba del Mundial 2026.

- NBA. Playoffs. Cuartos de final (al mejor de siete partidos). Segundos partidos: New York Knicks-Philadelphia 76ers (23.00 GMT) y San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves (01.30 GMT del jueves).

- Vuelta a España femenina (hasta 9). 4ª etapa. Monforte de Lemos-Antas de Ulla (Lugo). 115,6 km. (FOTO)

- Liga de Campeones (semifinales, vuelta) (FOTO). Crónica y vestuarios del Bayern Múnich-PSG (19.00 GMT).

- Liga Conferencia (semifinales, ida). Previa del Estrasburgo-Rayo.

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa de Campeones CONCACAF. Semifinales, vuelta: Toluca-Los Angeles (01.30 GMT del jueves) (ida 1-2).

- Copa Libertadores. 4ª jornada: Cusco (Per)-Estudiantes La Plata (Arg) y La Guaira (Ven)-Bolívar (Bol) (00.00), Ind. Santa Fe (Col)-Corinthians (Bra) e Independiente Rivadavia (Arg)-Fluminense (Bra) (02.30) y Tolima (Col)-Nacional (Uru) y Universidad Católica (Chi)-Cruzeiro (Bra) (04.00).

. Previas de los partidos Mirassol (Bra)-LDU Quito (Ecu), Platense (Arg)-Peñarol (Uru), Coquimbo (Chi)-Universitario (Per), Independiente Medellín (Col)-Flamengo (Bra) y Junior (Col)-Cerro Porteño (Par).

- Copa Sudamericana. 4ª jornada: Audax (Chi)-Vasco (Bra), Montevideo City (Uru)-Palestino (Chi) (00.00), Barracas Central (Arg)-Olimpia (Par) y Macará (Ecu)-Tigre (Arg) (02.00), Botafogo (Bra)-Racing Club (Arg) (02.30) y Alianza Atl. (Per)-América de Cali (Col) (04.00).

. Previas de los partidos Boston River (Uru)-Millonarios (Col), O'Higgins (Chi)-Sao Paulo (Bra), Blooming (Bol)-Bragantino (Bra) y Carabobo (Ven)-River Plate (Arg).

- Entrevista a Javier Ballesteros, hijo de Severiano, con motivo del decimoquinto aniversario de su fallecimiento del legendario golfista español. (FOTO)

- Previas del Gran Premio de Francia, quinta prueba de los Mundiales, en el Circuito Bugatti de Le Mans.

- Reunión de la Comisión Ejecutiva del COI en Lausana, Suiza (y 7).

- ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17) (FOTO). Empieza el torneo masculino.

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Redacción EFE Deportes