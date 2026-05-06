Seixas: "Voy a intentar desafíar a Pogacar"

"Nada es imposible, mis ambición en el Tour es ir a por la clasificación general; no voy a perder el tiempo en la primera semana intentando ganar etapa. Ahí es donde ganaré mucha experiencia", dijo Seixas, invitado del programa "Super Moscato Show" de RMC este miércoles.

Seixas (Lyon, 19 años), se refirió al estado de forma y racha victoriosa de Tadej Pogacar, con quien ya se ha medido esta temporada en Strade Bianche y Lieja Bastoña con sendos segundos puestos, superado por el cuádruple ganador del Tour de Francia.

"Ha ganado casi todas las carreras al principio de la temporada. Ya ha ganado el Tour cuatro veces. Ahora mismo, ni siquiera puedo imaginar una comparación. Yo voy a luchar para ser el mejor y tratar de desafiarlo, aunque sea al principio del Tour. Pero ya veremos, nada es imposible", dijo Seixas.

El líder del Decathlon dijo que tratará de destacar en la primera semana del Tour, y tal vez luchar por ganar la crono.

"En la primera semana tendré etapas que conozco, pero las dos últimas semanas serán una incógnita para mí". ¿Y por qué no ir a por el maillot amarillo en la contrarreloj inaugural por equipos en Barcelona? La contrarreloj inicial es bastante favorable para nuestro equipo. Nada es imposible», reiteró.

Seixas, quien priorizó terminar en París con un puesto en el podio antes que ganar una etapa, ha estado trabajando esfuerzos cortos, al contrario que los exigidos para afrontar una Strade Bianche o una Lieja.

"Si nos fijamos en mis objetivos iniciales para la temporada eran la Strade Bianche y la Lieja-Bastoña-Lieja, aunque entre medias hubo algunas carreras como la del País Vasco, la del Algarve y la de Ardèche que fueron hitos importantes y supusieron esfuerzos más largos», analizó.

En definitiva, explicó, "he estado trabajando en esfuerzos más cortos, de 4 o 5 minutos", un tipo de trabajo diferente en cuanto al entrenamiento de umbral.

"Espero mejorar aún más en esfuerzos más largos, y eso marcará una gran diferencia, también en términos de resistencia. Todavía soy muy joven, aún puedo mejorar físicamente", concluyó.