El Catalunya Championship se tiñe de azul y blanco para homenajear a Severiano Ballesteros

El torneo, que abre el European Swing del DP World Tour, ha querido recordar al 'mago de Pedreña' en el decimoquinto aniversario de su muerte, que coincidió, además, con la celebración del Open de España 2011 en el mismo escenario.

Así, la mayoría de los 156 jugadores participantes en el torneo y también sus 'caddies' han querido honrar a Seve, una de las figuras que revolucionó el golf en Europa, vistiendo los colores icónicos con los que el golfista español protagonizó algunos de los momentos más recordados de su carrera.

El homenaje a Ballesteros también es visible en distintos puntos del recorrido, con imágenes suyas ubicadas en el área de prácticas, el 'green' del 18 y el 'tee' del hoyo 1. Allí, el 'starter' del torneo le ha dedicado unas palabras de reconocimiento antes de la salida del español Rafa Cabrera Bello, el alemán Freddy Schott y el italiano Francesco Molinari, un ganador del Open Británico (lo hizo en 2018), como Seve, que lo conquistó en tres ocasiones.

De hecho, el hoyo 5 ha sido el escenario elegido por la organización del torneo para recordar las grandes victorias del español en sus cinco Majors: el Open Británico de 1979, 1984 y 1988, y el Masters de Augusta de 1980 y 1983.

El Estrella Damm Catalunya Championship ha elegido el recorrido Rosa del Real Club de Golf El Prat, un par 72 de 6.453 metros diseñado por Greg Norman, para celebrar la primera de las cinco ediciones itinerantes que se celebrarán por distintos campos de Cataluña antes de la Ryder Cup 2031.

El evento, el primero del DP World Tour que se disputa en tierras europeas, repartirá 2.750.000 de dólares (2.339.425,00 de euros) en premios y 3.500 puntos de la Race to Dubai (585 para el ganador).