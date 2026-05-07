El Club Nacional de Regatas El Mbiguá celebra su aniversario 124°

El CNR El Mbiguá nació el 6 de mayo de 1902 y además de constituirse en la institución socio-deportiva mas antigüa del Paraguay, la tradición a lo largo de los años, los logros deportivos y socio-culturales, le han permitido traspasar la barrera de los años, “remando” contra corriente en innumerables ocasiones.

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Aliado con el balompié desde sus mismos inicios, en la sede del Club de la Bahía se cobijaba el club Guaraní. A propósito, como dato relevante de su rica historia institucional, es importante señalar que El Mbiguá es fundador de la entonces Liga Paraguaya de Fútbol, y participó por primera vez del torneo en el año 1909.

El Mbiguá ha conquistado demasiados laureles, la mayoría quizá en los deportes acuáticos, como la natación, remo y regatas.

Además de las disciplinas mencionadas, los galardones han llegado a través de varios deportes, en cuyas federaciones está afiliada la entidadm como la pesca deportiva, fútbol de salón, motonáutica, atletismo, tenis, tenis de mesa, rugby, hóckey sobre césped, hándbol y bowling.

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* Festejos. Como parte de los festejos, el club organiza varios eventos durante este mes de mayo, tanto sociales como deportivo:

- Cena Aniversario será este sábado, desde las 21:00, con show musical;

- 4ª Fecha del Torneo Rankeable Nacional de Tiro con Arco, sábado 9 y domingo 10 de mayo;

- Torneo de Pesca Embarcada 124° Aniversario, el sábado 30 de mayo.

Desde la semana pasada se realizan actividades, como el Ranking Anual de Fepave, así como un reconocimiento a destacados atletas del club, el miércoles pasado.