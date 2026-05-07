Polideportivo
07 de mayo de 2026 a la - 20:27

El Club Nacional de Regatas El Mbiguá celebra su aniversario 124°

Una de las primeras infraestructuras del club, el mas antiguo del país, que celebra sus 124 años.
Una de las primeras infraestructuras del club, el mas antiguo del país, que celebra sus 124 años.

El tradicional Club Nacional de Regatas El Mbiguá festeja 124 años de vida institucional. Instalado en el “Corazón de la Bahía de Asunción”, es el club mas antigüo de nuestro país, con proficua historia, principalmente en los deportes acuáticos.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El CNR El Mbiguá nació el 6 de mayo de 1902 y además de constituirse en la institución socio-deportiva mas antigüa del Paraguay, la tradición a lo largo de los años, los logros deportivos y socio-culturales, le han permitido traspasar la barrera de los años, “remando” contra corriente en innumerables ocasiones.

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Aliado con el balompié desde sus mismos inicios, en la sede del Club de la Bahía se cobijaba el club Guaraní. A propósito, como dato relevante de su rica historia institucional, es importante señalar que El Mbiguá es fundador de la entonces Liga Paraguaya de Fútbol, y participó por primera vez del torneo en el año 1909.

El Mbiguá ha conquistado demasiados laureles, la mayoría quizá en los deportes acuáticos, como la natación, remo y regatas.

Además de las disciplinas mencionadas, los galardones han llegado a través de varios deportes, en cuyas federaciones está afiliada la entidadm como la pesca deportiva, fútbol de salón, motonáutica, atletismo, tenis, tenis de mesa, rugby, hóckey sobre césped, hándbol y bowling.

* Festejos. Como parte de los festejos, el club organiza varios eventos durante este mes de mayo, tanto sociales como deportivo:

- Cena Aniversario será este sábado, desde las 21:00, con show musical;

- 4ª Fecha del Torneo Rankeable Nacional de Tiro con Arco, sábado 9 y domingo 10 de mayo;

- Torneo de Pesca Embarcada 124° Aniversario, el sábado 30 de mayo.

Desde la semana pasada se realizan actividades, como el Ranking Anual de Fepave, así como un reconocimiento a destacados atletas del club, el miércoles pasado.