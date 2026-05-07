El COI descarta incluir el cross o el ciclocross en los Juegos de Los Alpes 2030

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, dio a conocer esta decisión en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo de la institución celebrada en la sede de Lausana (Suiza).

El presidente de World Athletics, el británico Sebastian Coe, fue uno de los que planteó el pasado año que el cross y el ciclocross, modalidades de atletismo y ciclismo, cuyos campeonatos se celebran en invierno, formaran parte del programa olímpico de los Alpes.

El rechazo a esta propuesta se limita por ahora a la cita francesa porque el órgano ejecutivo del COI acordó crear un grupo de trabajo del programa olímpico en el que se estudiará la posibilidad de añadir disciplinas de verano a los de invierno en Juegos posteriores a 2030.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del órgano ejecutivo, Coventry se refirió a la situación de los deportes electrónicos después de que el pasado 30 de octubre decidiera romper la colaboración con Arabia Saudí con el fin de organizar los Juegos Olímpicos de eSports en Riad el próximo año.

Según la presidenta del COI, el asunto de los deportes electrónicos "está muy vivo" después del trabajo desarrollado tanto por una comisión específica como por un colaborador de la presidenta, pero subrayó que las prioridades a día de hoy son otras y que será después de junio cuando se presentará una propuesta ante la Comisión Ejecutiva.

"Realmente es una cuestión de tiempo, y ese momento en el que podremos estar listos para presentar algo a la junta ejecutiva será después de junio. Así que todavía estamos considerando los eSports, pero por ahora nos estamos enfocando en nuestro negocio principal. Y mientras seguimos trabajando sobre qué potencial podría haber con los eSports y cómo se vería eso"

Respecto a la elección de la sede de los Juegos de la Juventud 2030, el COI informó de que el proceso se ha suspendido y de que no será el próximo mes de junio en la Sesión de la institución cuando se desvele la ciudad que tome el relevo de Dakar (Senegal), que los organizará del 31 de octubre al 13 de noviembre de este año.

A pesar de la interrupción del proceso, Coventry enfatizó que la institución olímpica sigue "completamente comprometida" con esta cita olímpica en la que participan deportistas de entre 15 y 18 años.