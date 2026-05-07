El español Daniel Mérida cae en primera ronda ante el georgiano Basilashvili

Mérida, de 21 años, no pudo superar su debut en el cuadro principal del torneo romano, pese a competir con intensidad y forzar un duelo equilibrado ante su rival, aunque volvió a mostrar capacidad de reacción, como ya ocurrió en otros partidos.

El encuentro se decidió en el tercer parcial, después de que el español lograra reaccionar en el segundo set para igualar momentáneamente el marcador.

El madrileño había accedido al cuadro principal tras superar en la fase previa al chileno Tomás Barrios en un encuentro también muy disputado, pero este jueves no pudo prolongar su participación en el Foro Itálico y se despidió del torneo.

Mérida entró por primera vez en el top-100 como número 86 tras su participación en el Masters 1.000 de Madrid, en el que cayó ante el griego Stéfanos Tsitsipás.

El georgiano Basilashvili, por su parte, se enfrenta en la segunda ronda del torneo al estadounidense Ben Shelton, número 6 del ranking.