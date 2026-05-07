Polideportivo
07 de mayo de 2026 a la - 14:20

Garín vence a Juan Manuel Cerúndolo y será el rival de Davidovich

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Roma, 7 may (EFE).- El chileno Cristian Garín venció este jueves al argentino Juan Manuel Cerúndolo, en la primera ronda del Masters 1.000 de Roma, tras un partido que se resolvió en dos sets y se prolongó durante dos horas y catorce minutos, y se enfrentará al español Alejandro Davidovich en segunda ronda.

Por EFE

Garín, ganador de cinco títulos ATP, eliminó al argentino tras un partido equilibrado que acabó en 7-6 (2) y 7-5, en el que fue más sólido que su rival, y sumó seis victorias en los últimos diez partidos.

El chileno, considerado especialista en canchas de arcilla, se clasificó a la segunda fase tras acceder al cuadro principal después de ganar ante el tunecino Moez Echargui y ante el británico Jan Choinski.

El tenista mejoró así su actuación en el Masters 1.000 de Madrid, donde cayó en primera ronda, mientras que Cerúndolo se despidió una ronda antes que en ese torneo.

En la siguiente fase en busca del pase a dieciseisavos, Garín se enfrentará al español Davidovich, número 23 del ranking.