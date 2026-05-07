Garín vence a Juan Manuel Cerúndolo y será el rival de Davidovich

Garín, ganador de cinco títulos ATP, eliminó al argentino tras un partido equilibrado que acabó en 7-6 (2) y 7-5, en el que fue más sólido que su rival, y sumó seis victorias en los últimos diez partidos.

El chileno, considerado especialista en canchas de arcilla, se clasificó a la segunda fase tras acceder al cuadro principal después de ganar ante el tunecino Moez Echargui y ante el británico Jan Choinski.

El tenista mejoró así su actuación en el Masters 1.000 de Madrid, donde cayó en primera ronda, mientras que Cerúndolo se despidió una ronda antes que en ese torneo.

En la siguiente fase en busca del pase a dieciseisavos, Garín se enfrentará al español Davidovich, número 23 del ranking.