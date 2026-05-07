Juegos Olímpicos de la Juventud con pausa en el proceso de elección

Paraguay desea ser la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, y había presentado su candidatura el pasado marzo de 2025 para tener en casa un evento internacional mas, como lo ha hecho desde ODESUR 2022.

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No obstante, el país deberá esperar que el Comité Olímpico Internacional (COI) reanude las actividades específicas para otorgar la sede, ya que el organismo comunicó al COP la pausa del proceso de elección de sede para el 2030 “en el marco de una revisión estratégica global”.

Según el COI, “la decisión no responde a una evaluación particular de la candidatura paraguaya, que continúa consolidando su proyeccion internacional dentro del Movimiento Olímpico”.

Por los motivos expuestos, las visitas previstas del Grupo de Trabajo para dicho evento no se realizarán por el momento.

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El COI señala en el comunicado que no se aceptarán otros candidatos (Preferred Hosts), además de las sedes que se han tenido en cuenta para esta ocasión, como Santiago de Chile y Bangkok (Tailandia), junto a Asunción.

El proceso de elección debía culminar con la designación de la sede en junio próximo, pero ahora queda postergado hasta que el COI reanude el proceso y comunique la resolución.

El COI agradeció al COP y a su equipo por el gran trabajo realizado hasta este momento, que permiten consolidar la candidatura paraguaya para este evento.