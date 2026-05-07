Jueves, 7 de mayo de 2026

Redacción Deportes. La cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores se completa con los partidos Mirassol (BRA)-LDU Quito (ECU), Platense (ARG)-Peñarol (URU), Coquimbo (CHI)-Universitario (PER), Independiente Medellín (COL)-Flamengo (BRA) y Junior (COL)-Cerro Porteño (PAR).

Redacción Deportes. La cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana termina este jueves con los encuentros Boston River (URU)-Millonarios (COL), O'Higgins (CHI)-Sao Paulo (BRA), Blooming (BOL)-Bragantino (BRA) y Carabobo (VEN)-River Plate (ARG).

Redacción Deportes. El Nottingham Forest inglés y el Braga portugués afrontan este jueves en ventaja y como visitantes sus decisivos partidos de vuelta de las semifinales de la Liga Europa, respectivamente contra el Aston Villa en Birmingham (Reino Unido) (1-0) y el Friburgo alemán (2-1).

Redacción Deportes. Con la mínima ventaja del 1-0 del duelo de ida, el Rayo Vallecano visita este jueves al Estraburgo francés en el partido de vuelta para tratar de seguir haciendo historia y meterse en la final de la Liga Conferencia contra el ganador de la otra semifinal, entre el Crystal Palace y el Shakthar Donetsk ucraniano, que se enfrentan en el Selhurst Park de Londres con la ventaja del 1-3 a favor el cuadro inglés.

Buenos Aires. El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este jueves con la declaración de médicos que evaluaron al astro semanas antes de su muerte en una clínica de las afueras de Buenos Aires, quienes se oponían a la intervención quirúrgica impulsada por el neurocirujano Leopoldo Luque, principal acusado en el proceso.

México. A 35 días del comienzo del Mundial, el Estadio Azteca espera nuevas historias que se unan a las de la primera tarjeta amarilla, a la de la primera sustitución o a un nuevo partido del siglo; anécdotas todas que se conviertan en leyendas dignas del único recinto que ha sido palco de tres torneos. Por Arturo Salgado Gudiño.

Roma. Continúan los Internacionales de Italia de tenis y este jueves entra en escena en el cuadro femenino del WTA 1.000 de Roma la número 1 mundial, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que se ve las caras en treintaidosavos de final con la checa Barbora Krejcikova, 53 del ránking.

Redacción Deportes. La quinta de la siete etapas de la Vuelta ciclista a España femenina se disputa este jueves sobre un recorrido de 119,6 kilómetros entre León y Astorga y con dos puertos de tercera categoría como dificultades montañosas.

Redacción Deportes. Después de haber ganado las cinco primeras pruebas puntuables, el equipo Toyota vuelve a ser el favorito a ganar entre este jueves y el domingo el Rally de Portugal, sexta prueba del Mundial de 2026. Lidera la general con 101 puntos el británico Elfyn Evans, con solo dos puntos más que el japonés Takamoto Katsuta. La carrera empieza este jueves con tres tramos cronometrados, el último a las 17.05 GMT.

- Rally de Portugal, sexta prueba del Mundial 2026 (hasta 10). Tres tramos, el último a las 17.05 GMT.

- NBA. Playoffs. Cuartos de final (al mejor de siete partidos). Segundos partidos: Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers (23.00 GMT) y Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers (01.30).

- Euroliga. Cuartos de final. Cuarto partido (al mejor de cinco) (FOTO): Hapoel Tel Aviv-Real Madrid (1-2) (18.00 GMT), en Botevgrad (Bulgaria).

- Previa de la liga femenina estadounidense WNBA, que empieza este viernes.

- Previa del Giro de Italia, que comienza el viernes en Bulgaria.

- Vuelta a España femenina (hasta 9). 5ª etapa. León-Astorga. 119,6 km. (FOTO)

- Copa Libertadores. 4ª jornada: Mirassol (Bra)-LDU Quito (Ecu) y Platense (Arg)-Peñarol (Uru) (22.00 GMT), Coquimbo (Chi)-Universitario (Per) (00.00), Ind. Medellín (Col)-Flamengo (Bra) (00.30) y Junior (Col)-Cerro Porteño (Par) (02.00).

- Copa Sudamericana. 4ª jornada: Boston River (Uru)-Millonarios (Col) y O'Higgins (Chi)-Sao Paulo (Bra) (22.00) y Blooming (Bol)-Bragantino (Bra) y Carabobo (Ven)-River Plate (Arg) (00.30).

- Liga Europa (semifinales, vuelta). Crónicas del Aston Villa-Nottingham Forest y del Friburgo-Braga (19:00 GMT).

- Liga Conferencia (semifinales, vuelta) (FOTO). Crónica y vestuarios del Estrasburgo-Rayo Vallecano y crónica del Crystal Palace-Shakthar (19:00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 35ª jornada.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- La Agencia EFE participa en el evento de instalación del césped en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. (FOTO) (VÍDEO)

- LIV Golf. Torneo de Washington, en Potomac Falls (hasta 10). (FOTO)

- Goff Catalunya. El Estrella Damm Catalunya Championship, primer torneo europeo de la temporada del DP World Tour, homenajea la figura de Severiano Ballesteros coinciendo con el decimoquinto aniversario de su fallecimiento. (VÏDEO)

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de Francia, quinta prueba de los Mundiales, en el Circuito Bugatti de Le Mans, de Álex Márquez, Johann Zarco y Fabio Quartararo.

- Acaba la reunión de la Comisión Ejecutiva del COI, en Lausana (Suiza). Rueda de prensa a las 12.00 GMT.

Roma. ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17) (FOTO).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes