Sinner: "Carlos (Alcaraz) tiene unas cualidades que en este momento no tiene nadie"

"Creo que Carlos tiene unas cualidades increíbles que en este momento no tiene nadie. Pero desde hace tiempo se veía que él tiene esta capacidad en la que su pico es altísimo y es casi imposible seguirle el ritmo", aseveró en rueda de prensa antes de su primer entrenamiento sobre la tierra batida romana.

El italiano subrayó que si Alcaraz estuviera en Roma, "la situación sería diferente": "Por mi parte estoy contento con lo que estoy haciendo. Ahora hay otro torneo aquí y se empieza de cero", dijo.

Sinner defendió que para él, que lidera el ranking, "cambia poco ser número 1, 2 o 3 del mundo" ya que "todo se decide en la pista", y confirmó que se encuentra "físicamente bien" ya que ha podido descansar durante tres días enteros.

"Ahora solo tengo dos días para preparar el torneo, pero ha sido la decisión correcta. Al mismo tiempo sé que he vuelto en buena forma mental, habiendo jugado mucho. Ahora veremos cómo reacciono en la pista", aseguró.

"Luego también hay momentos en los que me divierto y hago lo que quiero hacer, porque al final estoy de acuerdo en que solo se vive una vez, tengo 24 años y también debo divertirme. A veces muestro un poco menos mi forma de divertirme, pero ustedes no saben cómo soy realmente", sostuvo.

Y reveló que en estos días estuvo jugando al golf y al fútbol. "Ese es mi entretenimiento, cada uno se divierte a su manera. En estos dos días el objetivo principal era descansar", apostilló.

Sinner llega a Roma tras conquistar el Masters 1.000 de Madrid al imponerse con autoridad en la final al alemán Alexander Zverev en 58 minutos.

El Masters 1000 de la capital italiana, que dio comienzo el miércoles con el cuadro principal, está marcado por la ausencia de Alcaraz, vigente campeón, y por el intento de Sinner de lograr la hazaña de conquistar el único Masters 1000 que aún falta en su palmarés.

El italiano llega en un gran momento de forma, tras encadenar títulos en París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026.