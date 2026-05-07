Sinner y los premios de Grand Slam: “Quizás estamos recibiendo demasiado poco”

“Hemos estado callados durante mucho tiempo y creo que ahora hemos llegado a un punto en el que es justo hablar también de estas cosas”, aseveró el italiano Jannik Sinner en rueda de prensa en el marco del Masters 1000 de Roma, al agregar: “Nosotros no pedimos el 50 %, faltaría más, pero quizás estamos recibiendo un poco demasiado poco”.

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Sinner, #1 del mundo, explicó que sin ellos “el torneo no existe”, y que cree que los tenistas dan más de lo que reciben a cambio. “Creo que en las próximas dos semanas también sabremos el premio económico que tendremos en Wimbledon. Esperemos de verdad que sea mejor. Luego, por supuesto, el US Open”, dijo.

“No es solo por los jugadores de élite, es por todos nosotros. Tanto en el lado masculino como en el femenino, estamos muy, muy igualados”, precisó. Y recalcó que están “en un momento en el que hombres y mujeres están juntos”: “El dinero es una consecuencia; más que nada, lo importante es el respeto”.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de sumarse a un eventual boicot, como sugirieron otros tenistas, Sinner señaló que entiende esas posturas porque el problema lleva tiempo sin resolverse, aunque añadió que se verá “en el futuro”.

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El italiano figura entre los firmantes, junto a jugadoras como la estadounidense Coco Gauff y la bielorrusa Aryna Sabalenka, del comunicado que, según adelantó el diario británico The Guardian, expresa su descontento con el nivel de los premios económicos previstos para la 125ª edición de Roland Garros, que se disputará en la capital francesa tras el torneo de Roma.

El de San Cándido, que ya ha ganado ocho de los nueve Masters 1000 y Roma es el único que falta en su colección, llega como gran favorito, con la posibilidad de evitar a Djokovic hasta una hipotética final y jugando en casa, antes de la cita con Roland Garros. EFE