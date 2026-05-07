Vuelve la Maratón de Palestina a la ciudad de Belén tras dos años sin carrera por Gaza

Como iniciativa que comenzó en 2013, la maratón tiene como objetivos, según su página web oficial, sensibilizar sobre las restricciones a la libertad de movimiento que sufren los palestinos a diario debido a la ocupación israelí y los cerca de un millar de puestos militares y barreras en Cisjordania.

Esa limitación de movimiento también se refleja en esta carrera de 42 kilómetros, ya que la falta de extensión en el recorrido hace que los corredores tengan que dar dos vueltas alrededor del muro, partiendo de la plaza de la Iglesia de la Natividad, en el centro de la Ciudad Vieja de Belén.

El presidente del Comité Directivo del Municipio de Belén, Anton Marqos, aseguró el lunes en una rueda de prensa que este maratón sirve "como plataforma cultural para transmitir el mensaje del pueblo palestino de una vida digna".

Además, Marqos señaló que la urbe está reabriendo sus puertas como una ciudad segura y "abierta para todos", tras años de un fuerte declive económico ante la falta de turismo.

En ediciones anteriores, muchos extranjeros también han participado, pese a no ser una carrera muy reconocida a nivel mundial y que tan solo suele congregar a unos pocos miles de corredores.

Según detalló una coordinadora del evento a la agencia palestina Wafa, este año también se organizó una 'versión virtual' de esta maratón en varios países entre el 17 y el 21 de abril de 2026, además de una carrera en de 4 kilómetros que tuvo lugar en la Franja de Gaza el pasado mes de abril y en la que participaron unas 300 personas.

De forma excepcional, antes de que se iniciara en octubre de 2023 el asedio bélico israelí en la Franja, que deja más de 72.600 gazatíes muertos -entre ellos estudiantes, deportistas y más de 21.000 menores-, algunos corredores gazatíes puntualmente podían abandonar el enclave palestino para participar en esta prueba deportiva; algo que no ocurrirá este año.