Polideportivo
07 de mayo de 2026 a la - 13:20

World Athletics mantendrá las sanciones a Bielorrusia

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 7 may (EFE).- World Athletics mantendrá las sanciones a Bielorrusia, vigentes desde marzo de 2022, y no seguirá las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional de levantar el castigo para que vuelvan a competir a nivel internacional o lo puedan hacer sin bandera neutral, según informaron a EFE fuentes de la entidad que preside el británico Sebastian Coe.

Por EFE

El Comité Olímpico Internacional (COI) acordó este jueves recomendar a las federaciones internacionales que levanten las sanciones impuestas a los deportistas y equipos de Bielorrusia desde que Rusia, con el apoyo de este país, invadió Ucrania en febrero de 2022.

La institución que preside Kirsty Coventry dio a conocer esta medida adoptada por su Comité Ejecutivo en la reunión celebrada en su sede de Lausana (Suiza), en la que reiteró que "la participación de los deportistas en competiciones internacionales no debe verse limitada por las acciones de sus gobiernos, incluyendo su participación en una guerra o conflicto".

World Athletics no seguirá esas recomendaciones del COI y seguirá siendo inflexible con las sanciones que llevan vigentes desde marzo de 2022, tanto con Rusia como Bielorrusia.

"Como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, siguen vigentes las sanciones impuestas en marzo de 2022, que excluyen de la competición a los atletas, oficiales y personal de apoyo bielorrusos y rusos", informan a EFE desde World Athletics.

"El Consejo ha tomado la decisión clara de que, cuando haya avances tangibles hacia las negociaciones de paz, podrá comenzar a revisar sus decisiones. Todos esperamos que esto ocurra pronto, pero hasta que eso suceda, el Consejo sigue manteniéndose unido en su apoyo a la decisión que tomó en marzo de 2022 y que se revisó en 2023 y 2025", subrayan.