Jódar, sobre la presión: "Enfocarme en lo que tengo que hacer, que es jugar al tenis"

"Intentar seguir mi propio camino, enfocarme en lo que tengo que hacer, que es jugar al tenis y disfrutar en la pista. Y, bueno, aquí todo el mundo juega muy bien, ¿no?", respondió a EFE en zona mixta, al ser preguntado por cómo está afrontando su ascenso meteórico y el foco mediático que lo acompaña, también a raíz de la ausencia de Carlos Alcaraz del torneo.

El madrileño, de 19 años, que se clasificó a tercera ronda del Masters 1000 tras batir al portugués Nuno Borges en un partido en el que dejó buenas sensaciones, aseveró que afronta el torneo con ganas de disfrutar el proceso.

"Todo el mundo te puede hacer los partidos muy difíciles y complicártelos mucho, como ya hemos visto en el caso de Nuno. Entonces, intentar aceptar eso y saber que, si no juegas bien en un partido, pues las posibilidades de que pierdas son altas", dijo a esta agencia, al subrayar que intentará "dar un mejor nivel y seguir mejorando".

Jódar, que ganó y brilló este viernes en su victoria en segunda ronda ante un rival exigente, afirmó que "está muy bien" volver a escuchar el 'Vamos, Rafa', que antes aludía a Nadal, pero que ahora también se vuelve a utilizar en las pistas para animarle a él.

"Está muy bien, ¿no? Tuve la oportunidad de jugar Barcelona y Madrid hace dos semanas, y los torneos fueron muy especiales para mí. Muy contento de cómo fueron. Y de que el público disfrutara de los partidos", recalcó.

El joven de Leganés, primera vez que entra como cabeza de serie en un torneo ATP, se convirtió así en el cuarto adolescente en alcanzar la tercera ronda de Roma en esta década, después de Lorenzo Musetti (con 18 años), Jannik Sinner (con 19) y Jakub Mensic (con 19).

Su progresión fue meteórica. El 1 de abril de 2024 era el número 1771 del mundo; un año después, el 911. El 30 de marzo de 2026 ocupaba el puesto 89 y, tras su desempeño en la gira de tierra, alcanzó recientemente el puesto 34 del mundo.

Jódar se enfrentará en la siguiente ronda del torneo, correspondiente a dieciseisavos de final, al italiano Matteo Arnalid, que eliminó en la segunda fase del campeonato al australiano de origen hispano-uruguayo Álex de Miñaur, número 8 del ranking.