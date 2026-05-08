Polideportivo
08 de mayo de 2026 a la - 09:05

La autoridad del cricket india ordena medidas para evitar que los jugadores sean seducidos

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Nueva Delhi, 8 may (EFE).- La Junta de Control de Cricket en India (BCCI) ordenó este viernes endurecer los controles de acceso a las habitaciones de los jugadores del deporte más popular en el país, alegando que existe el riesgo de que los deportistas sean víctimas de "trampas amorosas" ("honey trapping", en inglés).

Por EFE

"Ninguna persona, independientemente de su identidad, relación con un miembro del equipo o propósito declarado, podrá entrar en la habitación de hotel de un jugador o miembro del personal de apoyo sin el conocimiento previo y la aprobación explícita por escrito del director del equipo", ordenó la Junta en una carta dirigida a los equipos de la liga india (IPL).

La BCCI afirmó que la medida responde a "riesgos bien documentados" de filtraciones de información y seducciones con fines fraudulentos en entornos deportivos de alto nivel.

El Junta también pidió que las visitas se hagan en las zonas públicas de los hoteles, y advirtió que los jugadores deben solicitar permiso a sus equipos si desean salir de los puntos de concentración a "horas irregulares".

"No se puede descartar la posibilidad de que se produzcan incidentes que den lugar a graves acusaciones legales, incluidas las contempladas en la legislación india sobre conducta sexual inapropiada", dijo el órgano.

Las directrices llegan luego de que varios jugadores hayan viajado con sus parejas a los partidos durante esta temporada y accediendo a lugares solo autorizados para el personal de los equipos.

La Junta advirtió que, de no cumplir con las regulaciones, los jugadores pueden enfrentar multas e incluso la descalificación del torneo.