La autoridad del cricket india ordena medidas para evitar que los jugadores sean seducidos

"Ninguna persona, independientemente de su identidad, relación con un miembro del equipo o propósito declarado, podrá entrar en la habitación de hotel de un jugador o miembro del personal de apoyo sin el conocimiento previo y la aprobación explícita por escrito del director del equipo", ordenó la Junta en una carta dirigida a los equipos de la liga india (IPL).

La BCCI afirmó que la medida responde a "riesgos bien documentados" de filtraciones de información y seducciones con fines fraudulentos en entornos deportivos de alto nivel.

El Junta también pidió que las visitas se hagan en las zonas públicas de los hoteles, y advirtió que los jugadores deben solicitar permiso a sus equipos si desean salir de los puntos de concentración a "horas irregulares".

"No se puede descartar la posibilidad de que se produzcan incidentes que den lugar a graves acusaciones legales, incluidas las contempladas en la legislación india sobre conducta sexual inapropiada", dijo el órgano.

Las directrices llegan luego de que varios jugadores hayan viajado con sus parejas a los partidos durante esta temporada y accediendo a lugares solo autorizados para el personal de los equipos.

La Junta advirtió que, de no cumplir con las regulaciones, los jugadores pueden enfrentar multas e incluso la descalificación del torneo.