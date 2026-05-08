Madrid luce ‘playa’

El escenario de las tres pruebas es la instalación del Parque Deportivo Puerta de Hierro, inaugurada en octubre de 2020 y que se ha consolidado como una de las mejores pistas permanentes de vóley playa en Europa.

Fruto de esta apuesta, la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) incluyó a Madrid en su segundo nivel del circuito internacional, solo por detrás del Elite16.

Por su arena, van a pasar durante una semana parejas de más de 25 nacionalidades, entre ellas las mejoras españolas como Alejandro Huerta y Adrián Gavira, en el puesto 40 en el ránking mundial, o Tania Moreno, 19 de la clasificación, que en esta ocasión hará tándem con Sofía Izuzquiza.

También integra el plantel el dúo Ana Vergara y Sofía González, 70 del mundo, y en clara progresión a la vista de sus últimos resultados.

Para el presidente de la Federación Madrileña de Voleibol, Pedro Gironés, la capital, que en septiembre albergará el Europeo sub22, se ha convertido en un epicentro del vóley playa a nivel continental. “Somos un centro neurálgico”, destaca a EFE.

Gironés no cierra la puerta a que Madrid salte a la órbita del Beach Pro Tour Elite16, los ‘majors’ de la disciplina donde juegan las grandes estrellas, aprovechando la vocación de la capital por albergar grandes eventos deportivos.

“Lo queremos todo y lo podemos hacer. Tenemos que ser ambiciosos y estoy convencido de que algún día lo lograremos”, vaticina el presidente de la federación madrileña.

Desde la Comunidad de Madrid, su director general de Deportes, Alberto Tomé, apunta que el Beach Pro Tour “ha venido para quedarse” y que el de Madrid es el mejor de todos los que componen la categoría Futures.

Tomé admite que puesto que el salto a Elite 16 es complicado, la meta ahora es conseguir que la capital sea anfitriona de un Europeo de vóley playa para reforzar aún más su oferta de eventos deportivos, generar impacto económico y ampliar la proyección internacional de la capital.

Uno de los motivos de optimismo es que el recinto del Parque Deportivo Puerta de Hierro está catalogado como uno de los mejores de Europa, con siete pistas dotadas de un aforo total de unos 1.500 espectadores, de los que 850 caben en la central.

En 2023, pasó a tener el distintivo de la bandera verde (Green Sport Flag, en inglés) como reconocimiento al compromiso medioambiental de la federación madrileña, a la que está adscrito el complejo.

Su arena es de sílice, que se trata de forma especial para no compactarse con la lluvia, puesto que los torneos de vóley playa no paran con el agua salvo que haya aparato eléctrico.

Desde la Federación Española de Voleibol (Rfevb), se remarca que eventos como el Beach Pro Tour, que Madrid tiene atado al menos hasta 2028, hacen que este deporte atraviese “el mejor momento a nivel organizativo”.

“Se puede haber hecho algún evento más relevante en el pasado, pero el volumen de aficionados, de actividad y de participantes no tiene referencia en el pasado y esperemos que en el futuro siga creciendo. Tenemos que autoexigirnos más para seguir impulsando el voleibol y a sus deportistas”, sostiene el presidente de la Rfevb.

Desde 2020, las fichas federativas de voleibol en Madrid se han triplicado y alcanza las 15.000 licencias, de las que un millar son de vóley playa. El éxito se debe, en buena medida, a la base escolar de este deporte.

Con ese espíritu, más de 2.000 chicos van a asistir a los torneos de Madrid y a participar de las actividades previstas en la zona de aficionados instalada en el recinto.