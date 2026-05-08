Miles de personas corren por Palestina en la décima edición del Maratón de Belén

Tanto corredores extranjeros como palestinos se calzaron esta mañana las zapatillas, para recorrer un circuito doble que daba dos vueltas -la única manera de alcanzar los 42,195km necesarios- alrededor del grafiteado muro de separación de ocho metros de alto, que Israel construyó de forma ilegal aislando a Cisjordania ocupada.

Otros participantes eligieron las modalidades de media maratón (21 km), diez kilómetros o la carrera familiar de 5km, todos los circuitos comenzando en la Plaza del Pesebre de esta ciudad de mayoría cristiana.

Este evento deportivo, que desde su debut en 2013 busca reivindicar la libertad y el derecho de movimiento de la población palestina que vive bajo ocupación israelí, se celebró hoy por primera vez desde 2023, tras dos años suspendido por la guerra israelí en Gaza.

De forma paralela a esta ofensiva, la coacción y la violencia del Gobierno israelí también se ha incrementado en estos más de dos años en Cisjordania ocupada, con el establecimiento de numerosos nuevos asentamientos, incursiones militares y ataques diarios violentos de milicias de colonos contra los palestinos.

Solo desde octubre de 2023, más de 1.066 palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania ocupada, de ellos al menos 35 a manos de colonos en una escalada sin precedentes. En el total, hay también 230 menores y niños, según datos de la ONG B'Tselem.