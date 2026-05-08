ONG critica plan de México de recortar 6 semanas el curso escolar por calor y Mundial 2026

La ONG señaló que el recorte afectaría a 23,4 millones de alumnos en medio de una crisis de aprendizaje, pues actualmente sólo cinco de cada 10 estudiantes comprenden textos y apenas tres de cada 10 pueden resolver problemas matemáticos, según datos de la iniciativa Aprender Parejo de México Evalúa.

"Adelantar el fin del ciclo escolar al 5 de junio, en medio de una profunda crisis educativa, envía una señal preocupante sobre las prioridades del sistema educativo mexicano", apuntó la ONG, en un comunicado.

El jueves, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México anunció que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 5 de junio, en vez del 15 de julio, debido a la ola de calor que afecta al país y a la realización del Mundial de Fútbol 2026, que inicia el 11 de junio.

México Evalúa recapituló que hasta el 15 de julio quedaban 45 días efectivos de clase, por lo que "al acortar el ciclo escolar en seis semanas, únicamente restan 17 días".

La organización reconoció que las altas temperaturas representan un riesgo para las comunidades escolares, pero cuestionó que la SEP no haya hecho públicos los criterios técnicos que justifican reducir en seis semanas el calendario escolar.

Además, advirtió que la autoridad educativa no ha explicado cómo garantizará el cumplimiento de los programas de estudio ni cómo realizará la tercera evaluación trimestral prevista entre el 8 y el 14 de junio.

También alertó que la medida afectará a 7,2 millones de hogares monoparentales, -ocho de cada 10 encabezados por mujeres-, debido a las cargas adicionales de cuidado que implicará el recorte de clases.

"México debería estar discutiendo cómo recuperar aprendizajes y fortalecer la calidad educativa, no cómo reducir aún más el tiempo en las aulas", enfatizó la ONG.

Ante la polémica por el adelanto de las vacaciones escolares, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que el calendario escolar aún no está definido y pidió garantizar que niñas y niños no pierdan clases.

Sheinbaum afirmó que la medida anunciada el jueves "es una propuesta" y subrayó que deberá garantizarse que niñas y niños no pierdan clases; aunque en un evento en Sonora este viernes, el secretario de Educación, Mario Delgado, insistió en que el ciclo se recortará al 5 de junio.

Esta decisión ha generado debate en el país, mientras algunas secciones sindicales de maestros y asociaciones de escuelas privadas han advertido que mantendrán el mismo calendario previsto para este ciclo escolar sin modificaciones.