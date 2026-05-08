Paula Blasi: "No esperaba estos rampones"

"Me queda un sabor agridulce. Iba al limite, pero me mantenía cerca de la cabeza. Me faltó cadencia, la falta de desarrollo adecuado me mató, no esperaba estos rampones, pero bueno, en el fondo estoy contenta", comentó la ciclista catalana.
La campeona de Europa sub'23 y vencedora de la reciente Amstel, comentó que se encontró "bien, aunque en las curvas me atrancaba".
Blasi se mostró contenta con la segunda plaza de la general, un puesto que hace poco no hubiera imaginado.
"Ser segunda a falta de una etapa nunca lo imaginé. Quería intentar el podio antes de venir, y hoy cuando empezó la subida supe que podía optar. Mañana en el Angliru será muy duro", concluyó.