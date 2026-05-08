Van der Breggen conquista Les Praeres y el maillot rojo, Paula Blasi segunda

Redacción deportes, 8 may (EFE).- La neerlandesa Anna Van der Breggen (SD Worx) se ha impuesto en solitario por delante de la española Paula Blasi (UAE) en la sexta etapa de la Vuelta disputada entre Gijón y el alto de Les Praeres- Nava, de 106.5 km, en la que se enfundó el maillot rojo de líder.