Viernes, 8 de mayo de 2026

Roma. El serbio Novak Djokovic, de 38 años, regresa a la competición tras más de seis semanas de baja por lesión y lo hace este viernes directamente en la segunda ronda del ATP Masters 1.000 de Roma, en el que ha triunfado seis veces, contra el húngaro Martos Fucsovics o el croata Dino Prizmic. Asimismo entra en acción el joven tenista español Rafa Jódar, también en segunda ronda como cabeza de serie número 32 y contra el portugués Nuno Borges.

Jerusalén (EFE).- La ciudad palestina de Belén celebra este viernes su décima maratón, que transcurre a través del campamento de refugiados de Aida y el muro de separación israelí que aísla Cisjordania ocupada, tras dos años sin carrera por la ofensiva del Ejército de Israel que ha devastado la Franja de Gaza.

Ciudad de Panamá. El fondista olímpico panameño Jorge Castelblanco cree que las 'superzapatillas' Adidas, con protagonismo en el hecho histórico registrado en el Maratón de Londres, demostraron tener influencia, pero matizó que la tecnología está lejos de ser determinante sin una preparación de élite. Por Rogelio Adonican Osorio.

Chicago (EE.UU.). La WNBA echa a andar este viernes con su temporada 2026, tras meses de negociaciones que llevaron a la firma de un histórico convenio colectivo, con Las Vegas Aces como equipo a batir, el regreso de Caitlin Clark y la espera por la incorporación de la española Awa Fam a Seattle cuando termine su campaña en Valencia. Por Andrea Montolivo.

Lisboa. El 'fútbol andando', una modalidad del deporte rey adaptada para mayores de 50 años, causa furor en Portugal por revivir el espíritu competitivo de quienes fueron futbolistas en su juventud y ofrecer un espacio de convivencia e inclusividad a aquellos que buscan mantenerse en forma. Por Blas Díaz.

Lisboa. João Cancelo, João Félix y Rúben Dias tienen en común no solo que son futbolistas portugueses de alcance internacional, sino que comparten sus orígenes, ya que todos se formaron en el Benfica, el club cuya academia es la más lucrativa del mundo.

Redacción Deportes. El pelotón de la Vuelta ciclista a España femenina afronta este viernes la sexta y penúltima etapa, de 106,5 kilómetros entre Gijón y Nava, en Asturias, y con final en alto, en el puerto de primera categoría de Les Praeres.

- Jerusalén. La ciudad palestina de Belén celebra este viernes su décimo maratón, que transcurre a través del campamento de refugiados de Aida y el muro de separación israelí que aísla Cisjordania ocupada, tras dos años sin carrera por la ofensiva del Ejército de Israel que ha devastado la Franja de Gaza. (FOTO)

- Ciudad de Panamá. Entrevista con el fondista olímpico panameño Jorge Castelblanco, que afirma que la tecnología está lejos de ser determinante sin una preparación de elite. Por Rogelio Adonican Osorio. (FOTO)

- Rally de Portugal, sexta prueba del Mundial 2026 (hasta 10).

- IndyCar Series. 6ª carrera. Sonsio Grand Prix, en el Indianapolis Motor Speedway. Sesión de clasificación.

- Euroliga. Cuartos de final. Cuartos partidos (al mejor de cinco) (FOTO): Zalgiris-Fenerbahce (17.00 GMT) y Panathinaikos-Valencia Basket (18.15).

- NBA. Playoffs: Philadelphia 76ers-New York Knicks (23.00 GMT) y Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs (01.30 GMT del sábado).

- WNBA. Comienza la temporada 2026 con los partidos New York Liberty-Connecticut Sun y Toronto Tempo-Washington Mystics (23.30 GMT) y Seattle Storm-Golden State Valkyries (02.00 GMT del sábado).

- Empieza el Giro de Italia (hasta 31). 1ª etapa: Nessebar-Burgas, en Bulgaria (147 km). (FOTO)

- Vuelta a España femenina (hasta 9). 6ª etapa. Gijón-Les Praeres/Nava. 106,5 km. (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 35ª jornada (FOTO): Levante-Osasuna (19.00 GMT).

. Barcelona. Entrenamiento a puerta cerrada a las 11.00. (FOTO) (VÍDEO)

. Real Madrid. Entrenamiento a puerta cerrada a las 11.00. (FOTO) (VÍDEO)

. Atlético de Madrid. Entrenamiento a puerta cerrada a las 11.00 en Majadahonda y posterior rueda de prensa de Diego Simeone. (FOTO) (VÍDEO)

- Lisboa. Reportaje. El 'fútbol andando', una modalidad del deporte rey adaptada para mayores de 50 años, causa furor en Portugal. Por Blas Díaz. (FOTO) (VÍDEO)

- Lisboa. João Cancelo, João Félix y Rúben Dias tienen en común no solo que son futbolistas portugueses de alcance internacional, sino que comparten sus orígenes, ya que todos se formaron en el Benfica, el club cuya academia es la más lucrativa del mundo. (FOTO) (VÍDEO)

- DP World. Estrella Damm Catalunya Championship, en el Real Club de Golf El Prat, Barcelona (hasta 10).

- LIV Golf. Torneo de Washington, en Potomac Falls (hasta 10). (FOTO)

- Entrenamientos libres (07.00 a 14.00 GMT) del Gran Premio de Francia, quinta prueba de los Mundiales, en el Circuito Bugatti de Le Mans. (FOTO)

Roma. ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17) (FOTO).

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Redacción EFE Deportes