Zverev gana el derbi alemán ante Altmaier en segunda ronda

Zverev cumplió en el derbi alemán, aunque tuvo que trabajarlo ya que Altmaier ofreció resistencia y un buen nivel, con triunfo para el favorito y reciente subcampeón del Masters 1.000 de Madrid en dos sets: 5-7 y 3-6.
Con esta derrota, Altmaier perdió la oportunidad de convertirse en el primer tenista en este nivel del torneo en vencer a un cabeza de serie situado entre los dos primeros.
Mientras que Zverev, que es el jugador con más victorias en torneos Masters 1.000 sobre tierra batida desde 2020, con 47, parte como uno de los favoritos después de caer recientemente en el torneo de Madrid ante Jannik Sinner en la final en tan solo 58 minutos.
Zverev disputa su décima participación en el Masters 1.000 de Roma y tiene un récord de 8-1 en rondas iniciales, con su única derrota ante el italiano Matteo Berrettini en la segunda ronda de 2019.
El alemán se enfrentará en la tercera ronda al ganador del duelo entre el neerlandés Tallon Griekspoor y el belga Alexander Blockx.