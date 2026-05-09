Femke Bol hará su debut en los 800 metros al aire en Hengelo

En febrero, Femke Bol corrió su primera prueba de 800 metros en pista cubierta en Metz (Francia) y estableció el récord neerlandés bajo techo con 1:59.07. Sin embargo, posteriormente tuvo que interrumpir su temporada en pista cubierta debido a un problema en un tendón.

La atleta neerlandesa, de 26 años y once veces medallista de oro europea tanto en pista cubierta como al aire libre en los 400 vallas y el relevo mixto del 4x400, inicia esta nueva etapa como una de las atletas más destacadas de su generación.