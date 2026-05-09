La FIBA 3x3 Nations League U23 se disputará en nuestro país

La Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) ha designado a nuestro país como la sede del Nations League 3x3 U23, que se realizará en el mes de julio del año en curso.

Lea mas: Streetball

Las justas de esta índole de 3x3, uno de las disciplinas de mayor ascenso en el mundo en los últimos años, se realizan en las categorías U23 y U21, con inicio en su primera temporada en 2017.

La cita para los menores de 23 años en Paraguay será de 19 al 27 de julio, y además de la satisfacción que representa para el Deporte Nacional, marca un nuevo evento deportivo internacional con sede en nuestro país, tal como se vienen desarrollando en los últimos años, dando realce a nuestro país y situándolo en la mira del deporte mundial.

* Compromisos para selecciones. Estos Nations League U23 forman parte de los cuatro previstos con participación nacional:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

- Women Series 3x3 Tour, desde el 5 de juniogira europea con sedes a confirmar por FIBA “Rumbo a Los Ángeles 2028″;

- FIBA U18 Women’s AmeriCup, del 9 al 15 de junio en Irapuato, México;

- Juegos Olímpicos de la Juventud Femenino y Masculino U18, en diciembre 2026, en Dakar, Senegal.