El Premier Pádel P2 2026 brilla en el COP y se disputan semifinales

La Premier Pádel P2 2026 se realiza por tercera vez consecutiva en nuestro país, este año se realiza en el COP Arena del Parque Olímpico, Luque, y cuyas semifinales se celebran este sábado. Mañana surgirán los campeones, para bajar el telón y otorgar el broche de oro al torneo.

El Premier Pádel P2 2026 es otro de los eventos de primer nivel internacional, y de nuevo marca un hito en Paraguay, como cada realización deportiva de los últimos tiempos.

Lea mas: Premios Páder Asunción 2025

Semifinales sabatinas

Este sábado será de semifinales, cumpliéndose la siguiente programación:

PISTA CENTRAL

Unite al canal de ABC en WhatsApp

14:00 (19:00h en España, 14:00 en Argentina): Gemma Triay/Delfi Brea vs. Ari Sánchez/Andrea Ustero;

A continuación: Claudia Fernández/Sofía Araújo vs. Paula Josemaría/Bea González;

No antes de las 18:00 (23:00 en España, 18:00 en Argentina): Ale Galán/Fede Chingotto vs. Edu Alonso/Aimar Goñi;

A continuación: Agustín Tapia/Arturo Coello vs. Leo Augsburger/Juan Lebrón;

<b>Tercera cita en nuestro país</b>

Tercera brillante cita en el país

El evento raquetero que corresponde a la tercera categoría de torneos del circuito profesional, se extenderá hasta este domingo donde surgirán los mejores al disputarse los matches decisivos por campeonatos, y la misma experiencia de los dos años anteriores permiten con mayor razón una gran organización.

Desde su mismo inicio, el pasado 4 de mayo, el torneo está teniendo un excelente desarrollo y acompañamiento por parte de la afición paraguaya, así como allegados a las delegaciones participantes, con reconocidas parejas de atletas en el ámbito mundial, congregándose la crema del pádel del nivel inicial.

Brillantes eventos de la Premier Pádel se realizaron en los últimos años en el país, como en este caso, que ya forma parte obligada del circuito del nivel P2 y se realiza por tercera vez consecutiva en tierra guaraní, ratificando la condición de vitrina internacional en diversas disciplinas que se vienen realizando desde hace casi 5 años en el país.