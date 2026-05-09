Landaluce: "Es superbonito ver cómo España está generando tan buenos tenistas jóvenes"

"Es superbonito ver cómo todo un país está generando cada vez tan buenos tenistas jóvenes que lo están haciendo muy bien", afirmó a EFE en zona mixta, al agregar que se impulsan entre todos, como Rafael Jódar, Daniel Mérida o Pablo Llamas, con una "rivalidad bonita y sana".

El español, una de las jóvenes promesas del tenis, comentó que no pretende marcarse "ningún límite" en el torneo porque hasta hace un par de días estaba fuera: "Seguro que en la siguiente ronda tengo un partido duro", dijo.

"Es la primera vez que me pasa de entrar como 'lucky loser', nunca había tenido esta experiencia. Y es bonito porque normalmente se acaba el torneo, sueles ver el vídeo del partido, intentar entender qué cosas se podían hacer mejor, y luego directamente te vas a otro torneo en el que las condiciones suelen ser diferentes, los rivales también", añadió.

Landaluce valoró a esta agencia que en este caso, al haber entrado como repesca, tuvo la oportunidad de mejorar aquello que no hizo "tan bien" en el partido anterior. "Y lo he hecho, he jugado mucho mejor, he podido plantear el partido de diferentes formas, y creo que es lo que me ha dado la victoria", apostilló.

El jugador se suma así a Jódar, Llamas y Alejandro Davidovich en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma en busca del billete a la siguiente fase, los octavos de final, después de una victoria este sábado muy trabajada tras entrar como repesca directamente a la segunda ronda, sin necesidad de pasar por la primera, tras la baja del monagesco Valentin Vacherto.

El madrileño, número 94 en el ranking, perdió su partido clasificatorio ante el italiano Andrea Pellegrino y se quedó, temporalmente, a las puertas del cuadro principal.

Nacido en Madrid en 2006 y formado en la Rafa Nadal Academy, está considerado una de las grandes promesas del tenis español. En marzo de 2026 firmó el mejor resultado de su carrera hasta la fecha al alcanzar los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami, convirtiéndose en el primer jugador nacido a partir de 2006 en alcanzar esa ronda en un torneo de esta categoría.

Además, este año logró adentrarse por primera vez entre los cien primeros del ranking ATP tras su participación en el Masters 1.000 de Madrid, en el que cayó en primera ronda.

El español se enfrentará al italiano Mattia Bellucci en dieciseisavos.