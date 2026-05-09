Polideportivo
09 de mayo de 2026 a la - 07:50

Medvédev avanza a tercera ronda tras la retirada de Machac

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Roma, 9 may (EFE).- El ruso Daniil Medvédev avanzó este viernes a tercera ronda del Masters 1.000 de Roma sin necesidad de jugar después de la retirada del checo Tomas Machac por enfermedad, según informó la organización.

Por EFE

"Tomas Machac se ha retirado por enfermedad. Daniil Medvedev pasa a tercera ronda", comunicó en sus redes la Internazionali BNL d'Italia.

Medvédev, número 9 del ranking, se clasificó así para los dieciseisavos de final y, junto al alemán Alexander Zverev, es uno de los dos únicos jugadores que siguen en esta competición y que ya saben lo que es ganar el Masters de Roma, tras la eliminación este viernes del serbio Novak Djokovic.

Recientemente, el ruso se situó en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, en los que perdió ante el italiano Flavio Cobolli.

El ruso se enfrenterá en dieciseisavos de final al ganador del partido entre el español Pablo Llamas y el francés Corentin Moutet, que tiene lugar este sábado.