Pablo Llamas alcanza por primera vez la tercera ronda tras un duelo frenético ante Moutet

Fue una dura batalla para ambos, que lo dieron todo físicamente en el partido, ofreciendo al público, muy animado tanto en apoyo a uno como a otro, un gran espectáculo que terminó con triunfo español.

En el tercer set, cuando el francés ganaba 3-2, este sufrió una caída que le provocó molestias en la muñeca, aunque tras debatirlo con su equipo y el cuerpo médico decidió continuar, posiblemente limitado por el dolor.

Tras un final de infarto resuelto en tie-break con un estadio abarrotado y muy animado, el de Jerez de la Frontera, que mostró un juego muy sólido, hizo historia en su carrera y alcanzó la tercera ronda, después de ganar previamente sus dos primeros partidos clasificatorios y posteriormente el de primera ronda que supuso su primera victoria en el cuadro principal de un Masters 1000.

El tenista, de 23 años, número 139, conquistó este año el Challenger Montemar ENE, disputado en Alicante, tras superar en la final a Pablo Carreño, y participó en el pasado en torneos del Grand Slam como Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

Mientras que el francés, de 27 años, se quedó así a las puertas de alcanzar la cuarta tercera ronda de un Masters 1.000 en su carrera, después de París en 2022, Roma en 2025 y Miami este año.

Aun así, Moutet peleó hasta el final pero el pase a dieciseisavos acabó siendo para Llamas, que se enfrentará al ruso Daniil Medvédev en tercera ronda, un jugador que todavía no se estrenó en la arcilla romana ya que clasificó este sábado directamente tras la retirada de Tomas Machac por enfermedad.