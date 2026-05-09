Paula Blasi hace historia en L'Angliru

Blasi se convirtió en la primera española en ganar la ronda nacional al superar por 24 segundos a la neerlandesa Anna van der Breggen (SD Worx-Protime), que no pudo defender el jersey de líder en la última jornada al descolgarse en la subida al mítico puerto asturiano.

La ciclista catalana, de tan solo 23 años, se convirtió en la primera corredora española en ganar una gran ronda tras Joane Somarriba, que se impuso en el Tour de Francia en 2000, 2001 y 2003 y en el Giro de Italia en 1999 y 2000.

Pese a su juventud, Blasi demostró su magnífico estado de forma y con un saber estar propio de las mejores del mundo se coronó en la cima del Angliru pese a que tuvo que ceder al final ante el empuje de Petra Stiasny, que cubrió los 132,9 kilómetros de recorrido en un tiempo de 4h09:40.

La española cedió 23 segundos, pero sacó la ventaja suficiente a Van der Breggen, quinta este sábado a 59 de la helvética, para coronarse campeona de la ronda española.

La última jornada estuvo marcada por la escapada de un trío formado por la alemana Liane Lippert (Movistar) y las hermanas Riajenne Markus (Lidl-Trek) y Nienke Vinke (SD Worx-Protime), quienes llegaron a tener mas de cuatro minutos de ventaja sobre el pelotón.

El UAE apostó por endurecer la prueba. Con Mavi García al frente redujo las distancias y el número de integrantes del grupo en el que iban las favoritas. Ello hizo que la ventaja del trío disminuyera a algo más de un minuto al paso por la cima de la penúltima dificultad de la jornada, el puerto del Tenebredo.

Lippert tuvo que esperar a sus compañeras y consiguió incrementar su ventaja en la bajada y en el terreno hasta los pies del Angliru, donde se debía jugar la victoria de etapa y de la ronda española entre las favoritas.

La alemana rápidamente dejó atrás a sus compañeras de escapadas, pero el ritmo del pelotón de las principales impuesto por las componentes del Uno-X y luego por la italiana Gaia Realini (Lidl-Trek) fue demasiado para la corredora del Movistar.

Blasi estuvo muy atenta y concentrada. Stiasny hizo la primera gran selección. Respondió la francesa Marion Bunel (Visma-Lease), que era tercera de la general, con un nuevo cambio. La española fue la única que la siguió mientras que Van der Breggen entró en crisis.

Ante el hundimiento de la neerlandesa Blasi emergió con más fuerza si cabe. Atrapó a Bunel y en un alarde de fuerza se marchó en solitario hacia la victoria, aunque el triunfo parcial en la etapa se lo acabó arrebatando una excelsa Stiasny con una magnífica remontada, pero no la gloria de llevarse la general de la Vuelta.

La suiza entró en meta pletórica con 23 segundos de ventaja sobre Blasi, que ya era consciente de su gran éxito y arribó casi entre lágrimas, mientras que tercera fue la francesa Juliette Berthet (FDJ United-Suez) a 43 y Van der Breggen finalizó quinta a 59, en tanto que la también española Usoa Ostolaza (Laboral Kutxa-Funcación Euskadi) fue octava a 1:41.

La general final coronó a Blasi, que también ganó el premio de la montaña, con 24 segundos de ventaja sobre Van der Breggen , 49 sobre Bunel y 2:31 respecto a Ostolaza, que firmó una magnífica cuarta plaza.