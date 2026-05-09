Pedro Sánchez: "Paula Blasi ha escrito una página de oro en nuestro ciclismo"

"Primera española en ganar LaVueltaFem, con una exhibición de leyenda en el Angliru, un coloso que abría sus puertas al ciclismo femenino por primera vez", publicó Pedro Sánchez en su cuenta de la red social X.

"En esa cima mítica hicieron historia grandes campeones. Hoy, por fin, la leyenda en el Angliru también tiene nombre de mujer", añadió el presidente del Gobierno.

Paula Blasi se convirtió en la primera española en ganar la Vuelta tras acabar segunda en la última etapa, con final en el mítico puerto asturiano, en la que solamente fue superada por la suiza Petra Stiasny, pero le permitió ganar la general al superar la desventaja que tenía respecto a la neerlandesa Anna van der Breggen.