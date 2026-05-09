Sábado, 8 de mayo de 2026

Barcelona/Madrid. Con la crisis abierta en el Real Madrid de fondo, el Barcelona y el conjunto blanco afinan su puesta a punto para el clásico del domingo, de la trigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports, en la que el equipo azulgrana puede hacerse matemáticamente con el título si al menos suma un punto. Ruedas de prensa de los entrenadores de ambos conjuntos, Hansi Flick y Álvaro Arbeloa.

Redacción Deportes. El 109 Giro de Italia sigue en suelo búlgaro y este sábado afronta su segunda etapa, de 221 kilómetros entre las localidades de Burgas y Veliko Tarnovo y tres puertos de tercera categoría entre medias, en la que parte como líder el francés Paul Magnier.

Redacción Deportes. El temible ascenso a puerto asturiano L'Angliru marca este sábado el final de la duodécima edición de la Vuelta ciclista a España femenina, cuya séptima y última etapa empieza en Pola de Laviana y tiene un recorrido de 132,9 kilómetros que encara como líder la neerlandesa Anna van der Breggen con 18 segundos de ventaja sobre la española Paula Blasi.

Roma. El italiano Jannik Sinner, número uno mundial y que ha ganado los cinco últimos torneos de rango Masters 1.000, debuta este sábado en el de Roma, y lo hace directamente en la segunda ronda contra el austríaco Sebastian Ofner.

Redacción Deportes. Continúa el Gran Premio de Francia, quinta prueba de los Mundiales de motociclismo de velocidad, con los últimos entrenamientos libres (06.40 a 08.40), las sesiones de clasificación (08.10 a 12.20) y la carrera sprint (13.00) del el Circuito Bugatti de Le Mans.

León (España). El emblemático entrenador español Manolo Cadenas, que fuera seleccionador argentino de balonmano entre marzo de 2017 y septiembre de 2021, clasificando al combinado albiceleste para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ganando los Juegos Panamericanos en 2019, asegura a EFE que puso su "granito de arena" en el crecimiento de una selección que discutió la supremacía hasta entonces de Brasil en el continente. Por Fernando Pérez Soto

- Rally de Portugal, sexta prueba del Mundial 2026 (hasta 10). Nueve tramos, el último a las 16.05 GMT.

- IndyCar Series. 6ª carrera. Sonsio Grand Prix, en el Indianapolis Motor Speedway. Carrera.

- Fase final de la Liga de Campeones de baloncesto (BCL), en Badalona (FOTO). Partido por el tercer puesto: La Laguna Tenerife-Unicaja (15.00); y final: Rytas Vilna-AEK Atenas (18.00).

- NBA. Playoffs: Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons (19.00) y Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder (00.30).

- Entrevista con el entrenador español Manolo Cadenas. (FOTO) (VÍDEO)

- Giro de Italia (hasta 31). 2ª etapa: Burgas-Veliko Tarnovo, en Bulgaria (221 km). (FOTO)

- Acaba la Vuelta a España femenina. 7ª y última etapa: Pola de Laviana-L'Angliru. 132,9 km. (FOTO)

- LaLiga EA Sports. 35ª jornada (FOTO): Elche-Alavés (12.00), Sevilla-Espanyol (14.15), Atlético de Madrid-Celta (16.30) y Real Sociedad-Betis (19.00).

. Previas de los partidos Mallorca-Villarreal, Athletic Club-Valencia, Oviedo-Getafe y Barcelona-Real Madrid (INFOGRAFÍA).

- Barcelona. Entrenamiento en la ciudad deportiva a las 09.00 (primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Hansi Flick a las 11.00. (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- Real Madrid. Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa (08.30) y entrenamiento

- Liga inglesa. 36ª jornada: Liverpool-Chelsea (11:30), Brighton-Wolves, Fulham-Bournemouth y Sunderland-Manchester United (14:00) y Manchester City-Brentford (16:30).

- Liga alemana. 33ª jornada: Wolfsburgo-Bayern Múnich (16:30).

- Liga italiana. 36ª jornada: Lazio-Inter (16:00) y Lecce-Juventus (18:45).

- Comienzan los octavos de final del Torneo Apertura del fútbol argentino.

- El Tigres UANL visita a las Chivas de Guadalajara y Cruz Azul recibe al Atlas, para decidir los primeros dos semifinalistas del Clausura 2026 del fútbol mexicano.

- La selección mexicana continúa su preparación para la Copa Mundial del próximo verano.

- DP World. Estrella Damm Catalunya Championship, en el Real Club de Golf El Prat, Barcelona (hasta 10).

- LIV Golf. Torneo de Washington, en Potomac Falls (hasta 10). (FOTO)

- Entrenamientos libres (06.40 a 08.40), sesiones de clasificación (08.10 a 12.20) y carrera sprint (13.00) del Gran Premio de Francia, quinta prueba de los Mundiales, en el Circuito Bugatti de Le Mans. (FOTO)

- Roma. ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17). El italiano Jannik Sinner, número uno mundial, debuta ante el austríaco Sebastian Ofner. (FOTO).

- SailGP. Quinta prueba, en Bermudas (y 10)

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Redacción EFE Deportes